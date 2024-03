Tres càmpings girons han obtingut un reconeixement internacional de turisme sostenible que acredita el seu compromís amb la cura del medi ambient i l'aposta de millora en l'àmbit de la sostenibilitat.

Es tracta dels càmpings wecamp Cadaqués, el wecamp Cala Montgó de l'Escala, i el wecamp Santa Cristina que han rebut la certificació Biosphere.

Els tres establiments formen part de l’Associació de Càmpings de Girona que fa temps que treballa perquè el sector cada vegada sigui més sostenible disminuint en les seves activitats la petjada de carboni i millorant la gestió dels recursos hídrics.

El certificat Biosphere és voluntari i el concedeix l’Institut de Turisme Responsable (ITR), un organisme independent que promou accions i programes de desenvolupament sostenible de la indústria turística.

El CEO de wecamp, Albert Montesinos, ha manifestat que "des de wecamp volem contribuir a una economia més responsable i respectuosa amb les persones i amb el planeta" i per això "promovem un desenvolupament turístic sostenible en el marc dels ODS 2030, impulsats per Nacions Unides, i que assumim com a reptes propis i part del nostre ADN". Seguint aquest compromís, "tenim com a estàndard acreditar tots els nostres establiments amb la certificació Biosphere per a càmpings que avalen els esforços que fan en aquesta línia totes les persones que formen part del grup”, ha manifestat Albert Montesinos, CEO de wecamp", ha remarcat.

Energia renovable

Els tres nous càmpings gironins acreditats amb la certificació Biosphere fan una aposta decidida per la sostenibilitat i la gestió eficient dels recursos hídrics en totes les seves actuacions. Així, la seva prioritat en aquest àmbit per aquest 2024 és impulsar la contractació d'energia renovable en els tres establiments. També fan servir instal·lació de llums LED, temporitzadors i sensors a les zones comunes, entre d’altres. Els productes, serveis i experiències que ofereixen potencien la sostenibilitat, el coneixement i gaudi respectuós de l’entorn.

Aposten per la tecnologia i nous mètodes innovadors que millorin l’experiència del client i alhora contribueixin a l’estalvi o millor ús dels recursos i la informació, a través d’Apps i codis QR. Per altra banda, fan una gestió́ sostenible de la comunitat i de les seves infraestructures de manera que es contribueixi a la conservació del destí Fomenten la participació en activitats de conservació́ i protecció de l’ecosistema, i incentiven el coneixement i l'aprenentatge en pràctiques sostenibles entre les persones que formen l'equip wecamp i entre els clients.

Menys impacte ambiental

A més, aposten pel consum de recursos que generen menys impacte ambiental i que puguin ser reciclables. També donen suport a l’emprenedoria i el desenvolupament local a través del consum de productes i serveis de proximitat; aposten per la captació de talent local; i afavoreixen l’eliminació de barreres que limitin la integració de les persones per motius de gènere, origen o religió, orientació sexual, situació́ econòmica o una altra condició.

Wecamp en col·laboració amb un equip d’arquitectes i experts en eficiència energètica, té dissenyat un pla específic per aprofitar al màxim els recursos locals, reduir tant com es pugui la petjada de carboni, i fer servir materials moderns, biodegradables i naturals com el sauló sòlid. A més, els tres càmpings promouen la recollida selectiva i compten amb una flota de vehicles elèctrics.

Anteriorment, els càmpings Begur i Vidrà, que també formen part de l’Associació, havien obtingut també la prestigiosa certificació Biosphere.