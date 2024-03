Un total de 660 alumnes d’entre 16 i 18 anys d’Olot han participat avui de la primera activitat de les Jornades d’Orientació per alumnes de 4t d’ESO, PTT (pla de transició al treball) i PFI (programa de formació i inserció); la tercera edició presencial d’aquestes sessions. Es tracta d’unes jornades impulsades per l’Ajuntament d’Olot amb la voluntat d’oferir a l’alumnat acompanyament en aquesta etapa educativa; apropar-los els sectors econòmics existents a la comarca així com donar-los a conèixer les necessitats i possibilitats laborals que s’hi ofereixen.

Enguany, com a novetat, les sessions s'allarguen tres dies, reunint l'alumnat de nou centres de la comarca: l'Institut Montsacopa, l'Institut la Garrotxa, l'Institut Bosc de la Coma, l'Institut Escola Greda, l'Escola Pia, l'Escola Cor de Maria, l'Escola Petit Plançó, el PTT i el Centre de Noves Oportunitats. Les jornades han començat avui al matí amb la fira d'empreses JO Garrotxa Pro a la sala El Torín, en la qual hi ha participat 21 empreses d'una desena d'àmbits empresarials diferents tals com: activitats físiques i esportives; administració i gestió; jardineria; arts plàstiques i disseny; comunicació gràfica i audiovisual; instal·lació i manteniment; electricitat i electrònica; fabricació mecànica; indústries alimentàries; informàtica i comunicacions; tèxtil confecció i pell; serveis socioculturals i a la comunitat; sanitat i construcció. A més, també s'ha pogut comptar amb la informació del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari de l'àrea de Cultura i Educació . D'aquesta manera, els i les joves – repartits en tres franges horàries - han pogut apropar-se a les empreses que els interessava i parlar amb els seus responsables per conèixer de primera mà la feina que porten a terme. La voluntat d'aquesta fira de caire professional és apropar el món laboral als joves des de diverses perspectives i, alhora, donar visibilitat als estudis de Formació Professional existents, els quals tenen gran demanda en l'àmbit industrial. Avui a la tarda serà el torn de la xerrada per a les famílies titulada "Acompanyar els fills i filles en l'aventura de construir el seu projecte de vida i professional" a càrrec de DEP Institut i, prèviament, es podrà escoltar el testimoni d'exalumnes de 4t d'ESO que explicaran les seves experiències sobre la presa de decisions en aquesta etapa. Com en el cas de la fira d'empreses d'aquest matí, l'acte estarà moderat per Anna Aumatell i començarà a les sis de la tarda a la Sala Torín. Demà, dimecres 6 de març, un total de 566 alumnes de 4t d'ESO de la ciutat i dels instituts de Besalú i Comprodon es repartiran pels diferents centres educatius d'Olot per conèixer l'oferta formativa, les instal·lacions i l'equipament dels centres en un conjunt de sessions informatives. Per últim, el dijous 7 de març serà el torn del Tastet de Cicles Superiors a la sala el Torín on, durant tot el dia, els alumnes de primer i segon de Batxillerat i els de segon curs de Cicle Mitjà podran conèixer l'oferta formativa de Cicles de Grau Superior de la comarca. Les jornades s'organitzen conjuntament amb Garrotxa Pro, l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, DinàmiG, Fundació d'Estudis Superiors, KREAS i Campus Garrotxa i hi participen l'INS Bosc de la Coma, INS la Garrotxa, INS Montsacopa, Escola d'Art i Superior de disseny d'Olot, Escola Pia d'Olot, Escola Petit Plançó, Escola Cor de Maria d'Olot, IE Greda, IE Salvador Vilarrasa, Escola d'Adults i alumnat de Plans de Formació i Inserció de diferents centres de la ciutat.