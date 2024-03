L'Audiència de Girona ha imposat 8 anys i 6 mesos de presó l'acusat d'intentar matar un home d'una ganivetada a la zona del cor en ple carrer a Lloret de Mar (Selva) el 27 de juliol del 2021. El tribunal el condemna com a autor d'un delicte d'intent d'assassinat i conclou que va atacar la víctima a traïció perquè va tenir l'arma blanca oculta a l'esquena fins al darrer moment i l'home no va tenir cap possibilitat de defensar-se: "Va ser un atac per sorpresa, sobtat i fulgurant". Els dos homes van tenir una primera batussa quinze minuts abans a la plaça del Carme, quan el processat va amenaçar la víctima amb una coll d'ampolla. El tribunal resol que les dues agressions són un "fet unitari" que no és poden "esqueixar artificialment".

La fiscalia demanava 10 anys i 9 mesos de presó per un delicte de lesions amb instrument perillós per la primera agressió i un delicte d'homicidi en grau de temptativa. L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Lucas Arias, elevava la petició a 13 anys i 3 mesos de presó perquè considerava que va ser un intent d'assassinat. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Daniel Varona Gómez, dona la raó a l'acusació particular i determina que l'atac amb el ganivet va ser "amb traïdoria" i que, per tant, va ser un assassinat en grau de temptativa.

Segons el tribunal, cap a les vuit del vespre del 27 de juliol del 2021, l'acusat i la víctima van tenir una primera discussió a al plaça del Carme de Lloret de Mar. Al judici, cap dels dos va esclarir la causa de la batussa més enllà de retrets per la manera de saludar-se. Durant la disputa, el processat va agafar una ampolla de vidre d'una de les taules de la terrassa d'un bar, la va trencar contra el terra i es va abraonar cap a la víctima "amb la intenció d'agredir-lo". No va arribar a consumar l'atac perquè un amic de la víctima el va interceptar i ho va evitar.

La sentència recull que a continuació l'acusat, Cheikh Tidiane Diop, va anar a una botiga propera a comprar una navalla amb l'objectiu "d'acabar amb la vida de la víctima". Quan va tornar a ser al carrer, va estar buscant la víctima fins que el va trobar, assegut i acompanyat d'uns amics, a l'avinguda Just Marlés. Es van tornar a enganxar en una discussió i, arran dels insults i amenaces, la víctima es va aixecar i es va acarar al processat.

Atac "fulgurant"

L'amic els va intentar tornar a separar però, segons el tribunal, l'acusat, que havia estat tota l'estona amb les mans a l'esquena amagant la navalla que acabava de comprar, va fer un moviment "ràpid i sobtat" i es va llançar damunt la víctima. "Va dirigir l'atac a la part superior del cos de la víctima que, davant un atac tan sobtat, no va poder fer res que intentar evitar-lo aixecant les mans i rebent diverses ganivetades als braços i a les mans", exposa l'Audiència que assenyala que el processat va aconseguir enfonsar el ganivet al pit de la víctima.

La sentència remarca que la ganivetada va posar en risc la vida de la víctima. El tribunal descarta, tal com va sostenir el processat al judici, que no tingués intenció de matar l'altre home i que només el volgués lesionar. L'Audiència considera que hi va haver una mena de "progressió delictiva": "Ja va intentar agredir la víctima minuts abans a la plaça del Carme amb una ampolla de vidre trencar i, no content amb això, després va anar a comprar un ganivet i li va assestar, no una única ganivetada a la víctima, sinó entre tres i cinc ganivetades".

A l'hora d'argumentar per què avala la tesi de l'advocat de l'acusació particular, Lucas Arias, i considera que el processat va actuar amb traïdoria, el tribunal argumenta que, tot i que podia estar en alerta pels enfrontaments previs i que va poder aixecar els braços, la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se: "Per molt fulgurant que sigui un atac, l'instint de conservació fa reaccionar les persones en mil·lèsimes de segon, intentat parar l'atac directe encara que sigui amb les mans. Allò cert és que aquesta defensa, la majoria de les vegades, només aconsegueix retardar mínimament l'agressió, doncs és evident que les mans poc poden fer enfront a un atac amb una arma blanca".

8 anys i mig de presó

La secció quarta de l'Audiència de Girona condemna Cheikh Tidiane Diop com a autor d'un assassinat en grau de temptativa a 8 anys i mig de presó. A més, li prohibeix acostar-se a menys de 300 metres o comunicar-se amb la víctima durant 12 anys. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar el perjudicat amb 63.870 euros per les lesions que li va causar i les seqüeles greus que arrossega, amb pèrdua de mobilitat a la mà i una reducció de qualitat de vida i d'autonomia personal perquè les ferides li impedeixen tenir una vida laboral "normalitzada".

Les acusacions van sol·licitar l'expulsió del país del processat, originari del Senegal, un cop complertes tres quartes parts de la condemna o quan pugui accedir al tercer grau. La sentència acorda resoldre'l durant l'execució de la sentència perquè no s'ha aportat informació sobre l'arrelament al país del condemnat.