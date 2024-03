La seu de la Generalitat de Girona ha acollit aquest dimecres al migdia, una jornada per a promoure el cicloturisme segur, adreçada a agents vinculats al sector turístic, perquè siguin coneixedors i transmissors de les eines que els i les cicloturistes tenen a l’abast en matèria de prevenció o actuació en cas d’emergència.

L’acte ha comptat amb la participació de la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral; el director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball, Joan Martí; la directora dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Elisabet Sánchez; el director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, Eduard Adrobau; i la Representant Territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià. Així com representants del cos d’Agents Rurals, el cos de Mossos d’Esquadra, el SEM, el Servei Català de Trànsit, la Federació Catalana de Ciclisme i BikeOn.

Amb aquesta trobada la Generalitat reforça el compromís per garantir una pràctica ciclista segura, que ja es va materialitzar l’any passat amb el projecte #ciclismesegur, una prova pilot que es va dur a terme les comarques gironines i que va sorgir de la Comissió de treball transversal sobre la seguretat ciclista en carretera.

La jornada celebrada avui ha comptat amb les presentacions, eines i consells del cos d’Agents Rurals que han explicat l’actualització del Pla Alfa i els escenaris de risc que podem trobar en el medi natural; del cos de Mossos d’Esquadra, que han donat consells de seguretat; del SEM, que han explicat els recursos sanitaris existents i quines són les pautes a seguir en cas d’accident; i també del Servei Català de Trànsit, la Federació Catalana de Ciclisme i BikeOn, que han donat a conèixer la primera aplicació de seguretat per a ciclistes d’àmbit mundial, que permet notificar la presència de ciclistes en temps real, demanar ajuda a ciclistes propers, notificar incidències a la via, detectar caigudes o seguir en directe un contacte per seguretat.

A banda d’aquestes iniciatives la Comissió de treball transversal sobre la seguretat ciclista en carretera també està treballant en altres projectes, com és la detecció de punts d’alta sinistralitat ciclista per tal de poder reforçar les mesures de seguretat amb senyalització vertical i marques viàries.