L'Associació Internacional de Policia (IPA) es va reunir la setmana passada a la Garrotxa, concretament el restaurant Ca l'Enric de la Vall de Bianya.

La delegació d’IPA (International Police Association) Catalunya, junt amb la col·laboració organitzativa d’IPA Girona, va trobar-se per primera vegada a les comarques gironines. Ho ha fet per celebrar l'assemblea general ordinària anual d'una entitat que agrupa 6.000 membres de policia a Catalunya i gairebé 500 de la província.

IPA és una associació d’una comunitat independent formada per membres de diferents serveis de policia, tan en actiu com en jubilats. El seu principal propòsit és crear llaços d’amistat i promoure la cooperació internacional amb el lema en esperanto “Servo per amikeko”.

Al llarg de la sessió del dia 1 de març es van tractar qüestions regulades en qualsevol assemblea, però també van aprofitar per presentar la Fundació A. BOSCH, que promou la investigació del càncer infantil i altres malalties pediàtriques i també va servir per fer entrega a Càritas Garrotxa de diferents productes d’alimentació per al Centre de Distribució d'Aliments de la comarca amb aportacions dels diferents delegats, delegades, socis i sòcies assistents a l’assemblea.

La tasca social és un dels pilars de l'entitat, segons el seu president a Catalunya, Joan Carles Molinero que informa en un comunicat que treballen "amb accions de caràcter formatiu, social o humanitari, no només entre les policies del nostre país, sinó amb la societat en la qual estem desplegats".

IPA té 400.000 socis arreu del món i dels 12.000 que hi ha a l’estat espanyol, la meitat són a Catalunya. L'entitat agrupa tota mena d'agents de les policies del país: mossos d’esquadra, policia local i guàrdies urbanes, policia nacional i guàrdia civil, així com policies de 181 països d’arreu del món.

En els últims anys, l'associació també ha dut a terme campanyes de recollida de sang, d’aliments de material humanitari i han anat fins a la frontera amb Ucraïna per traslladar material recollit a Catalunya amb motiu del conflicte bèl·lic amb Rússia, han fet campanyes d’ajuda solidària amb diversos països africans, a banda de la col·laboració continuada amb entitats locals i autonòmiques, informa l'entitat.