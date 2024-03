La companyia d’autocars TEISA ha estrenat, aquesta setmana, una nova Parada a la Demanda (PAD) a la línia regular Bus Banyoles al seu pas per Porqueres. Aquesta parada només s'activarà en cas que l'usuari faci la petició a través de l'aplicació mòbil que s'utilitza habitualment pel transport a demanda.

La nova parada es posa en marxa a petició de l’Ajuntament de Porqueres d’afegir un altre punt al municipi en el recorregut fix del Bus Banyoles, el bus interurbà que connecta Camós, Porqueres, Banyoles i Fontcoberta (Melianta). S’ha ubicat al carrer Martí i Pol, de Porqueres, prop de l’empresa Xocolates Torras, a la carretera Banyoles-Girona.

Aquesta modalitat de parada permet atendre una petició veïnal sense afectar a la resta de clients del servei. "El recorregut que hi ha actualment té els horaris marcats i no admet allargar el traçat en tots els serveis perquè faltaria temps suficient per atendre totes les parades" explica Àlex Gilabert, director-gerent de TEISA. Aquesta nova aturada és una prova pilot, que permetrà avaluar la demanda de clients que té la parada. "Si és elevada, en un futur es pot proposar un canvi de recorregut que inclogui la parada i si és baixa, se seguirà el traçat actual i només es desviarà en aquells serveis que tingui peticions", afegeix Gilabert.

Amb aquesta incorporació, els usuaris de l’entorn del carrer Martí i Pol s’estalviaran recórrer 800 metres per anar a la parada més pròxima que tenia fins aleshores.