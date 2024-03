La Junta de Govern Local d’avui ha aprovat el contracte per a la cessió en comodat i dels drets d’explotació del Fons Òmnium Cultural. Delegació de la Garrotxa. L’alcalde d’Olot, Josep Berga, i la presidenta de la delegació de la Garrotxa de l’Associació Òmnium Cultural, Glòria Bassets, han signat aquest matí l’acord per aquesta cessió amb destí a l’arxiu comarcal de la Garrotxa.

La cessió en règim de comodat del Fons Òmnium Cultural. Delegació de la Garrotxa comprèn 4,5 metres lineals de documentació textual, de 1961 a 2008, amb predomini

de la dels anys 1972 a 2004. Es tracta dels documents de les assemblees generals i les reunions de les juntes de govern, així com correspondència, documentació econòmica i relacionada amb les activitats organitzades per l’entitat. En aquest mateix sentit, el fons també inclou 145 cartells i 18 fotografies.

Òmnium Cultural

Òmnium Cultural és una associació privada fundada el 1961 per a la "promoció de la llengua i la cultura catalana". S'ha expandit arreu de Catalunya amb la creació d'una vintena de delegacions i grups locals, entre elles la delegació de la Garrotxa, fundada l’any 1972. La delegació ha realitzat múltiples activitats dirigides a la promoció de la cultura i la llengua catalana a la Garrotxa: el foment de la lectura en català, l’ensenyament de la llengua, l’estímul a la creació literària mitjançant l’impuls de premis infantils i per a adults i campanyes per reivindicar i incentivar l’ús social del català. A més, també ha organitzat i col·laborat en múltiples activitats culturals en els àmbits de la música, el teatre i les festes populars, així com en molts altres (història, geografia, política, medi ambient, astronomia, meteorologia, gastronomia, etc.) a través de concursos, conferències, debats, cursets, exposicions, projeccions audiovisuals i homenatges.