Dos cotxes fúnebres amb la inscripció 'Dalt del cotxe, 0'0' recorreran diferents punts de Catalunya per conscienciar sobre el perill de consumir alcohol i drogues en la conducció. Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha advertit que més d'un 30% dels accidents de trànsit són provocats per un conductor que ha begut o consumit drogues o psicofàrmacs. "Això és una tragèdia, no es pot acceptar i el país s'ha de rebel·lar i actuar", ha afegit Elena.

La campanya, impulsada pel Govern amb el Servei Català de Trànsit (SCT), vol anar més enllà dels accidents causats pel "consum desaforat" d'alcohol, i per això posa el focus, en "l'ús quotidià i normalitzat" d'aquestes substàncies, segons el conseller.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i el director de l’SCT, Ramon Lamiel, han persentat la nova campanya de conscienciació per evitar el consum d’alcohol i drogues durant la conducció. La campanya posa l’accent en situacions quotidianes de consum d’alcohol/drogues i conducció que la societat no percep com a perilloses.

Amb aquestes escenes, l’SCT vol posar de manifest que la societat ha normalitzat el consum d’alcohol o drogues en moltes situacions, ja sigui en una trobada amb els companys de feina, en un dinar familiar o en el bar mentre el teu fill o filla juga un partit de futbol.

Però la diferència, que en aquest cas esdevé tragèdia, és que després d’aquest consum els protagonistes decideixen conduir. En paral·lel, l’àudio que acompanya aquestes escenes és una versió inquietant de la cançó popular ‘Dalt del cotxe’, cantada per una nena, que apareix al final de l’espot, un cop ja s’ha produït l’accident, mirant a càmera per interpel·lar a l’audiència.

Amb aquesta nova campanya de conscienciació, el Servei Català de Trànsit recorda que el consum d’alcohol no està associat només a l’oci nocturn ni al col·lectiu dels joves, sinó que també es produeix en dinars o trobades familiars o amb amics, en un context en què el seu consum està socialment més acceptat.

L’objectiu d’aquesta acció comunicativa és, per tant, fer reflexionar sobre les situacions i comportaments de risc relacionats amb el consum d’alcohol o drogues i la conducció, els quals no són percebuts com a potencialment perillosos.

Factors de risc

El consum de begudes alcohòliques provoca alteracions físiques i psicològiques que perjudiquen greument la conducció segura. L’augment del temps de reacció, una falsa sensació de seguretat, problemes de percepció, d’atenció, control i coordinació o Increment de la somnolència són els principals efectes de l’alcohol. Així mateix, el consum d’estupefaents també altera les condicions físiques i psíquiques comportant un risc greu per a la seguretat dels usuaris.

La ingesta d’alcohol o altres drogues té unes conseqüències dramàtiques quan es combina amb la conducció i es considera un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària i d’agreujant de la lesivitat.

Cada any entre el 30 i 40% dels conductors morts havien consumit alcohol o drogues. En concret, quatre de cada deu conductors o vianants morts el 2022 (un 39%) havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) en base a les anàlisis realitzades a 218 víctimes mortals per accident de trànsit tant en zona interurbana com urbana. D’aquests, destaca que més de la meitat dels morts (un 54,5%) eren homes i viatjaven en turisme, informa el SCT.