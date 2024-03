La neu cau amb intensitat aquest dissabte al Pirineu -per sobre d'uns 700-800 metres- i ja afecta una trentena de carreteres del Ripollès, la Cerdanya, la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà i el Solsonès.

❄️ Treballem amb les màquines llevaneus per netejar les carreteres de la #XarxaViàriaDdGi, al #Ripollès‼️



🚧⛔ Tallada la GIV-4016, entre Planès i Toses, fins a la GI-400



⚠️ Extremeu les precaucions i eviteu desplaçaments. Ja és obligatori l’ús de cadenes en:

◾️GIV-4011 a… pic.twitter.com/CG2kOr0LYD — Diputació de Girona (@DiputacioGirona) 9 de marzo de 2024

A les 09.00 hores, calen cadenes al túnel de Vielha (amb circulació restringida a vehicles articulats), el port de la Bonaigua, el port del Cantó, el coll de la Creueta i el coll de Bóixols. També calen equipaments especials en un tram de 60 quilòmetres de la C-462 entre la Coma i la Pedra i Josa-Tuixén; un altre tram de 32 quilòmetres a l'L-401, entre Figols i Alinyà i coll de Jou; i a l'N-260 al coll de la Creu de Perves, entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert.

D'altres vies afectades per la nevada són l'L-500, del Pont de Suert a la Vall de Boí; la C-563, entre Tuixent i Gósol; l'L-510, entre Tírvia i Alins; la C-147 a Esterri d'Àneu; l'L-504, entre Vall de Cardós i Lladorre; l'LV-4241 a Lladurs; i la GIV-5217, en Ribes de Freser i Queralbs.

Protecció Civil manté en alerta el pla Neucat per nevades que poden superar els 20 centímetres per sobre dels 1.300 metres a les comarques del Pirineu i Prepirineu. Es recomana extremar la prudència en tots els desplaçaments i comprovar en quines carreteres és obligatori circular amb cadenes o si hi ha alguna via tallada. Les precipitacions més destacades s'han registrat a alta muntanya, amb més de 30 litres –en forma de neu- a Salòria, Espot i Boí.