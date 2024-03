El telèfon d’emergències 112 va col·lapsar al llarg de la jornada d’ahir després que la neu, la pluja i el vent impactessin amb força arreu del territori català. A les comarques gironines, algunes carretes de la Cerdanya i el Ripollès es van veure afectades a causa de la neu, però només es va tallar la de GIV-4016 a Toses. Això sí, van caldre cadenes moltes vies. De fet, els efectius dels Bombers de la Generalitat van assistir diversos vehicles atrapats a la neu a Alp.

El telèfon d’emergències 112 també va rebre un prop de 300 trucades que van generar 167 expedients relacionats amb les incidències per les condicions meteorològiques arreu de Catalunya. La majoria, a la comarca de la Selva, que va acaparar un 21,59% d’aquestes comunicacions. Per la seva part, els Bombers de la Generalitat van rebre 80 avisos relacionats amb la pluja i el vent, la majoria d’ells concentrats a les regions d’emergències metropolitana de Barcelona. A les comarques gironines es van fer fins a vuit avisos.

A més, es va activar la prealerta per onades superiors als 2,5 metres (maregassa) a tot el litoral català, sobretot al Baix Empordà, Selva, Baix Llobregat i Garraf. També va estar en prealerta el risc de vent amb ratxes que poden superar els 70 quilòmetres per hora a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Entre d’altres l’R3 de Rodalies es va tallar entre les estacions de Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d’un arbre a la catenària. Totes les condicions meteorològiques adverses d’ahir sembla que ja no hi seran avui a les comarques gironines. No s’espera pluja i es preveu que la força del vent vagi a la baixa amb el pas de les hores.