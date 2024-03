Diverses entitats ecologistes volen mobilitzar la societat gironina el proper 6 d'abril en l'acte “Defensem els rius i el territori: l’aigua per a la vida, no per al negoci”, on denunciaran la greu situació del riu Ter.

Segons els convocants, aquesta mobilització té com a objectiu assenyalar les polítiques de sobreexplotació que a dia d'avui pateixen rius i aqüífers catalans. "La seva situació s'ha agreujat arran de la sequera ja que, mentre les reserves d'aigua han baixat, la demanda d'aigua per als principals sectors econòmics no s'ha vist alterada", denuncien. Des del febrer, al riu Ter i a la Muga el Govern li ha reduït el cabal al 89% i 96% respectivament, deixant-los secs en alguns trams del curs baix. Alerten que "l'únic objectiu" de l'executiu català és "retenir aigua als embassaments per poder engreixar el negoci turístic de la Costa Brava o la cabana porcina". "El rius pateixen la pitjor restricció, mentre el sector turístic resta totalment impune. Això és una mostra més de com els interessos econòmics de determinats sectors primen en detriment dels objectius de preservació dels rius i els ecosistemes" afegeixen. Els ecologistes considerent urgent revertir la tendència actual i apostar decididament per polítiques d'estalvi, reducció de la demanda i recuperació d'aqüífers contaminats. Asseguren que "la meitat dels aqüífers no es poden utilitzar perquè estan contaminats per l'activitat del model ramader i agrícola intensiu i industrialitzat". A més, lamenten que "la desesperació per explotar nous pous fa que es faci sense planificació ni avaluant els impactes". En aquest sentit, acusen l'ACA "d'explotar-ne de nous a l'aqüífer Fluvià-Muga, desoint el risc que comporta per la seva salinització". Les entitats ecologistes reclamen "una aliança urgent de país entre administracions públiques, societat civil i pagesia per fer front a les propostes dels lobbies com els transvasaments i la interconnexió de xarxes". Segons la seva opinió, qualsevol transvassament "suposarà un conflicte territorial que acabarà amb la mort d'ambdós rius (l'Ebre o el Ter) per permetre el creixement econòmic centralitzat a Barcelona". La mobilització la convoquen Aigua és Vida, Associació de Naturalistes de Girona, IAEDEN Salvem l'Empordà, Rebel·lió o Extinció Girona, Grup de Defensa del Ter, SOS Costa Brava i la Federació d'Ecologistes de Catalunya, totes elles integrants de la campanya "D'on no n'hi ha, no en raja".