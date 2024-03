El temporal s'ha emportat part del passeig marítim de la platja de Fenals de Lloret de Mar i hi ha deixat un esvoranc d'uns 90 metres. L'alcalde, Adrià Lamelas, reclama a la Generalitat una actuació "urgent" perquè el passeig pugui estar a punt i reobrir-se de cara a l'estiu. Lamelas recorda que el projecte per estabilitzar el talús i refer el passeig de Fenals fa temps que s'arrossega, demana accelerar-lo i admet que els estralls del temporal faran "impossible" obrir la zona per Setmana Santa. Es calcula que l'obra costarà entre 6 i 8 milions d'euros. A la Costa Brava, la garbinada també s'ha endut la sorra de la platja de Torre Valentina a Sant Antoni de Calonge i n'ha desestabilitzat les palmeres.

Els efectes de la garbinada al passeig marítim de Fenals ja van començar a notar-se el divendres a la tarda-nit. Aleshores, el mar va descalçar part del paviment, que va enfonsar-se deixant el talús a la vista. A mesura que el temporal va intensificar-se, però, aquest mur també va acabar cedint i va acabar provocant un esvoranc de 90 metres que talla el passeig pel mig.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha acordonat la zona i hi ha instal·lat tanques per impedir-hi el pas. Això fa que aproximadament a l'altura de la meitat del passeig -que té uns 750 metres- ja no es pugui anar més enllà.

L'alcalde ja admet que per a aquesta Setmana Santa serà "impossible" poder reobrir-lo. Però sí que reclama a la Generalitat, que és qui en té la concessió, que acceleri l'obra per refer l'escullera, estabilitzar el talús i construir un nou paviment a Fenals de cara a l'estiu.

"Estem parlant del segon passeig en importància del municipi; la situació és greu i ara ja no s'està parlant d'una actuació específica, sinó de refer-ne tot un tram íntegrament per dins", explica Adrià Lamelas. L'alcalde de Lloret, a més, també lamenta que la reforma és un projecte que fa temps que s'arrossega -després del Gloria ja se'n va refer una part però quedava pendent aquesta- i subratlla que, "per desgràcia", ja es "veia a venir" que un temporal de mar hi acabaria creant un esvoranc.

En el cas del passeig de Fenals, Lamelas explica que és la Generalitat qui ha de dur a terme l'obra perquè el Govern té la concessió de l'espai. D'entrada, l'alcalde situa la inversió entre uns 6 i 8 milions d'euros i reclama que l'obra "s'acceleri" perquè, amb l'inici de la temporada turística a tocar, Lloret de Mar "necessita tenir el passeig arranjat quan abans millor".

Seguretat i turisme

"No parlem tan sols d'un tema de seguretat; en temporada turística per aquí hi passen milers de persones i a la zona hi ha guinguetes i altres activitats que depenen del passeig", explica Lamelas. "Cal adequar-lo i reparar-lo, perquè fa massa temps que no s'hi ha actuat, i en un municipi de sol i platja com Lloret, quan arriba l'estiu ens ho juguem tot", insisteix Adrià Lamelas.

En paral·lel, el temporal de garbí d'aquest cap de setmana també ha deixat un tram de la platja Gran de Lloret de Mar sense sorra. L'alcalde explica que es tracta aproximadament de la meitat de la platja i que, per seguretat, es manté tancada.

Adrià Lamelas, però, també diu que aquesta situació és habitual durant els mesos d'hivern i que, per això, s'esperarà als mesos de maig o juny per aportar-hi sorra. "Ja ho hem fet anteriorment; ens esperarem a veure si hi ha més temporals després de Setmana Santa i després, amb l'ajuda de camions i grues redistribuirem sorra d'altres parts de la platja", concreta.

A Torre Valentina, sense sorra

Lloret de Mar no és l'únic punt de la Costa Brava on la garbinada d'aquest cap de setmana hi ha fet mal. A Sant Antoni de Calonge, el temporal de mar també s'ha endut la sorra del tram de Torre Valentina i ha malmès alguns panots del paviment del passeig. Per seguretat, el consistori ha abalisat l'accés en aquesta zona de la platja (ara ja, pràcticament inexistent).

Aquí, però, els embats de les onades han arribat fins a les palmeres que es troben a tocar del passeig i n'han desestabilitzades algunes (que s'han hagut de subjectar amb cordes per evitar que caiguin). Es dona la casualitat, precisament, que la setmana passada l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni havia aportat sorra en aquest tram de Torre Valentina. Precisament, per reforçar-ne la mota. Però el temporal se l'ha endut del tot.

Ara, el consistori estudiarà quina és la millor solució per refer aquest tram de la platja. D'entrada, però, l'ajuntament aposta per mantenir les palmeres que hi ha (sempre que sigui possible).