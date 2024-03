Només cinc jutges de la nova fornada vindran a la província

Catalunya és la comunitat autònoma que acollirà més jutges de l’última promoció que ha sortit de l’Escola Judicial, la 72a. Dels 160 nous integrants, 44 han estat destinats al territori català, però només cinc exerciran a la província de Girona en la seva primera destinació dins la carrera judicial. Enguany, a diferència de l’any passat, que va repartir una vintena d’integrants a quasi tots els jutjats, només s’ocuparan les places dels jutjats 1 i 3 de Primera Instància i Instrucció de Blanes, els jutjats 2 i 4 de Primera Instància i Instrucció de Figueres, el jutjat Mercantil 1 de Girona, el jutjat Penal 3 de Girona i el jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de la Bisbal.

Els jutjats de les comarques gironines, igual que passa amb altres destins catalans, tenen problemes per trobar jutges que no marxin després del període mínim obligatori al qual se’ls obliga a estar abans no puguin demanar un trasllat de lloc de destí. Entre els motius que ho expliquen hi ha l’alt cost de vida i les elevades càrregues de treball que saturen el sistema judicial.

Fa uns dies els integrants van fer el tradicional acte de jura al Palau de Justícia de Catalunya, l’últim pas abans d’ocupar els seus destins. Catalunya ha aportat només 14 nous jutges de la nova promoció, però és la comunitat que més en rep un any més, i és Andalusia la comunitat que més n’exporta (33).

Pràcticament tots els integrants de la nova promoció de l’escola judicial depenia dels pares econòmicament

Perfil marcadament femení

La mitjana d’edat dels nous integrants a la carrera judicial és de 28 anys, han trigat uns cinc anys a preparar i aprovar les oposicions i la majoria no prové de família de juristes. De fet, només un 4,5% té un membre de la família que treballa de jutge, mentre que un 21% té algun familiar que té una feina jurídica diferent. Tot i la mitjana d’edat, els més joves tenen 24 anys i el més veterà, 39. El perfil és clarament femení, amb un 74% del total, un percentatge que ha pujat un punt respecte de l’any anterior, però, tot i això, les dones continuen sent minoria a l’hora d’accedir a llocs de més responsabilitat.

Un gruix dels aspirants, un 64%, no ha treballat mai. I a més, durant l’etapa de preparació de l’oposició, un 99% ha hagut de comptar amb l’ajuda econòmica dels seus pares o familiars.

Com és habitual, l’àrea que resulta més atractiva pels nous jutges és la penal. Un 28% dels nous integrants vol dedicar-se a aquesta ordre jurisdiccional, mentre que les menys atractives són la mercantil (4,6%) i la social (3%).

Actualment, Catalunya compta amb una ràtio de 10,82 jutges per cada 100.000 habitants, una de les més baixes de l’Estat.