Girona, la tercera província d'Espanya que més vidre recicla

Catalunya va reciclar el 2023 23,2 quilos de vidre per persona, l'equivalent a uns 80 envasos per persona, segons les darreres dades d'Ecovidrio. La xifra està per sobre dels 19,2 quilos i 66 envasos per habitant de mitjana estatal. En total, a Catalunya es van recuperar prop de 200.000 tones de residus d'envasos de vidre, de les quals 183.145 van ser dipositades al contenidor verd i separades en origen per ciutadans i hostalers. Per províncies, Girona va ser la tercera de l'estat amb major aportació a la recollida selectiva de vidre, amb 31,4 quilos per habitant. Si només es mira el territori català, Tarragona va reciclar 24,5 quilos per habitant, Lleida 22,4 i Barcelona 20,6. Totes elles per sobre de la mitjana estatal.

Pel que fa a les ciutats, la de Barcelona se situa com una de les capitals de província més compromeses amb el reciclatge de vidre, amb una aportació ciutadana de 23,9 quilos per habitants.

A banda d'allò que van aportar els ciutadans, a Catalunya es van recuperar també 15.194 tones de residus d'envasos de vidre que no van ser separats correctament a l'origen i que es van poder recuperar a les plantes de residus urbans.

Catalunya compta amb 42.297 contenidors verds distribuïts per tot el territori, un per cada 186 habitants. Així, els catalans haurien dipositat uns 1.718.381 envasos de vidre al dia, l'equivalent a uns 1.193 envasos per minut.

Ecovidrio ha calculat que gràcies al reciclatge d'envasos de vidre a Catalunya s'ha evitat l'emissió de 115.036 tones de CO2, equivalent a donar 29 voltes al món en avió per l'equador de la Terra. També s'han estalviat 141.653 MWh d'energia, equivalent al consum energètic de tots els hospitals de la regió durant gairebé dos anys. A més, s'ha evitat l'extracció de més de 238.006 tones de matèries primeres.

998.338 tones arreu de l'estat

Al conjunt de l'estat espanyol es van recuperar 998.338 tones de residus d'envasos de vidre, de les quals 924.283 procedien de la separació selectiva. Això equival a uns 19,2 quilograms per habitant, uns 66 envasos per persona.