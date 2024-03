Una estada de dos mesos i allotjament a Beget per aprendre a treballar en un forn rural: "Volem ajudar a repoblar"

La cooperativa Ricolta de Beget, al Ripollès, ha posat en marxa un programa de formació que inclou un contracte de 30 hores a la setmana i l'allotjament a un apartament durant un màxim de dos mesos. La idea, segons explica una de les impulsores, Annabel Botello, és oferir "les eines i coneixements perquè es pugui replicar a altres indrets del món rural". En una entrevista a l'ACN, expliquen que l'objectiu final és contribuir al repoblament a través de negocis de primera necessitat com una fleca. "Al veure que aquí se'ns menjava el turisme, vam creure que era una línia que calia potenciar", afegeix. Aquests dies s'està formant en Jose Antonio Santín, de l'Hospitalet de Llobregat. "Ho recomano moltíssim", afirma.

El projecte va començar fa pocs mesos i Santín és ja el tercer en participar-hi. "Hem tingut molt bona rebuda", explica Botello que afegeix que tenen llista d'espera. El perfil d'aspirant és molt variat si bé prioritzen aquelles persones que volen obrir un negoci rural i que tenen una formació d'elaboració de pa. Per als impulsors, està essent una experiència molt enriquidora: "Ho estem gaudint molt; no és que estiguem ensenyant a en Jose (...) sinó que aprenem cada dia el que ens ensenya ell també i és molt bonic poder fer-ho", diu Botello.

Willy Orós, membre de la cooperativa i forner, explica que el projecte permet "provar de treure tota la producció d'un petit obrador" i comptar amb dues mans més. "Ara surto a repartir i així acabaré una mica abans", assenyala.

El participant a l'estada de Beget / ACN

D'informàtic a flequer

L'actual treballador contractat és un informàtic de professió que també va dedicar-se a feines de comercial. "Sentia que no aportava res a la societat i volia trobar alguna cosa que em permetés aportar quelcom", explica Jose Antonio Santín. Durant 10 anys va viure a Argentina i va començar a fer proves d'elaboració de pa a casa. "Trobava a faltar el pa ben fet i vaig aprendre'n", recorda. El va acabar d'engrescar en veure que li encantava. En tornar a Catalunya, va estudiar a Sabadell on es va treure el certificat de professionalitat de fleca i brioixeria i després va treballar a l'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú. La seva estada a Beget ha sigut plenament intencionada: "Volia tocar una mica la fleca rural, és el que m'agrada més i estic encantat", diu. Tenir una vida tranquil·la, allunyada de la ciutat era un dels objectius que perseguia.

Quan acabi la formació, té clar que vol posar en marxa un negoci de proximitat per poder treballar amb productors locals. No descarta que sigui amb la fórmula d'una cooperativa. "A Beget, no, perquè dues fleques seria complicat", diu somrient, "però potser a prop i poder fer coses conjuntament". L'experiència està essent molt positiva. "Em trobo molt a gust, el poble em tracta bé i això t'estimula a fer coses".

Assegurar l'habitatge, el primer pas

Anabel Botello explica que, per poder tirar endavant el projecte, calia garantir un sostre als participants. "Tenim un problema de lloguer turístic i primer vam haver d'assegurar l'habitatge, algú que es comprometés a arrendar-nos un apartament, sinó, no era viable", recorda. Un cop aconseguit, ja van poder tirar endavant la iniciativa, que ha estat seleccionada pel programa Projecte Singulars d'economia social de la Generalitat.

El treballador que s'està formant a Beget i al costat els impulsors del projecte / ACN

Senten que formen part d'una nova generació de forners. "Tot va sorgir d'un grup de whatsapp que es diu Nova formada", on hi ha membres de tot Catalunya. "Treballen amb blats antics, farines ecològiques i compartim receptes i dubtes", detalla. Aquest treball col·laboratiu és el que els ha permès ser "més competitius" i diferenciar-se en un mercat on les grans superfícies, diuen, han "invisibilitzat" els negocis petits. "Adquirim més força entre totes", remarca i subratlla que l'objectiu final és facilitar el repoblament en pobles.

A Beget, un nucli de Camprodon molt turístic pel seu patrimoni romànic i amb menys de 40 habitants, ja han aportat el seu granet de sorra a través de la Cooperativa Ricolta. El 2022 van tornar a obrir una fleca, seixanta anys després que tanqués l'última i ara volen ajudar a "replicar-ho" a altres punts de Catalunya. "En un poble hi ha d'haver escola i fleca, això és bàsic", conclou.