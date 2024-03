La falsa doctora d'una clínica de Girona també va treballar per al RACC

La falsa doctora que s'ha burlat durant anys del sistema sanitari de Catalunya, fins a ser detectada per l'Hospital de Berga a l'estiu del 2023, també va atendre ferits en competicions de motor o a assistents de concerts i fires de Barcelona, segons les fonts consultades per El Periódico de Catalunya. Contractada pel RACC (Reial Automòbil Club de Catalunya), formava part de l'equip de prevenció desplegat per aquesta companyia en el Circuit de Barcelona-Catalunya, més conegut com a circuit de Montmeló, o en festivals com el Cruïlla, l'esdeveniment que se celebra cada juliol en el Parc del Fòrum de la capital catalana.

Sara C.C., una dona de 31 anys originària d'Olot que havia ocultat també al seu propi entorn que no era ni metge ni infermera, tal com va avançar El Periódico de Catalunya, està sent investigada des del mes de juliol passat per un jutjat de Berga per impostar tots dos oficis en una dotzena de centres sanitaris escampats pel territori català, entre ells una clínica de Girona. Segons ha confirmat el mateix RACC, aquesta companyia és una de les quals va contractar a la Sara i, com les anteriors, tampoc va detectar la seva falta de titulació.

Sense titulació

La falsa doctora no té cap titulació universitària per exercir la medicina, tot i que en algun centre va mostrar un resguard de pagament fals del títol de graduada en Medicina de la Universitat de Girona.