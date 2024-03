Creixen un 28% les denúncies per delictes d'odi i discriminació a Girona

Els Mossos d’Esquadra van instruir l'any passat a Girona 73 fets per delictes d’odi i discriminació, ja sigui per via penal o administrativa, la qual cosa representa un increment del 28% respecte l’any anterior. El percentatge supera en deu punts l'augment registrat a Catalunya on es van instruir 761 fets. El 76% dels casos investigats s’han resolt amb la detenció o identificació dels autors dels fets. Des del 2012, s’ha registrat una pujada del 238,2% de les denúncies, passant dels 225 el 2012 als 761 de l’any passat. Només durant el 2020, com a conseqüència de la la Covid 19, es va produir un descens dels fets.

Per demarcacions, Barcelona continua tenint un major nombre de fets (562) amb un increment del 17%, seguida de Girona (73), Tarragona (71) i Lleida (55). Els fets que es denuncien a Barcelona representen el 73,8% del total dels denunciats a Catalunya (761).

Altra vegada, l’LGTBI-fòbia és l’àmbit que concentra més denúncies, el 41% del total a Girona l'any 2023. El segueixen el de motivacions racials amb un 30% (22 fets), seguit del d’orientació política amb un 12% (9 fets).

Les tipologies delictives vinculades a l’odi i la discriminació que més es denuncien són els delictes contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, les amenaces, les lesions, el tracte degradant i els danys.

Durant l’any passat, es van detectar a Catalunya 12 casos d'interseccionalitat discriminatòria, és a dir, la víctima va patir discriminació per diverses característiques que la defineixen com a persona. En la majoria dels casos investigats hi confluïen motius racials i d’orientació sexual

Societat polaritzada

La portaveu del cos policial, la inspectora Montserrat Escudé, ha vinculat l'increment dels fets d'odi i discriminació a Catalunya en els darrers anys a diversos factors. D'una banda, el fet de viure en societats més polaritzades i on predomina "la lògica de trinxeres". La polarització social no té una relació directa amb els delictes d'odi, ha dit, però sí que ofereix un escenari que pot ser "procliu" per a l'aparició de discursos d'odi.

D'altra banda, també s'ha referit al fet de disposar d'un marc legal "potent" i habilitador, fet que també pot haver afavorit la persecució dels delictes i l'augment de les denúncies, i a la millora de les capacitats de les autoritats policials i judicials per perseguir conductes d'odi.

La inspectora Montserrat Escudé / ACN

Precisament aquesta setmana els Mossos han presentat el nou model d'atestat policial específic en l'àmbit de l'odi i la discriminació. Un procés "pioner" a l'estat que incorpora informàticament les preguntes que ha de fer un instructor/a per tal de reflectir la motivació discriminatòria, incorporant, també un "notes de l'atestat" per confeccionar un bon atestat policial. Finalment, Escudé també ha apuntat al treball de prevenció i sensibilització que es fa des de les entitats.

Preguntada pel pes que pot tenir l'auge de l'extrema dreta en l'augment de fets d'odi i discriminació, la portaveu del cos ha afirmat que no es pot fer un "automatisme" i una vinculació directa entre una cosa i l'altra.

Més víctimes, sobretot per la seva orientació sexual, origen i orientació política

Un total de 984 persones van denunciar a Catalunya haver estat víctimes per causes relacionades amb odi i discriminació, ja sigui per la seva orientació sexual, origen, condició política i religió o altres àmbits. Representa un increment del 20,8% respecte del total de víctimes de l’any anterior. Els homes representen el 63,5% i les dones el 36,4%. Un 10% eren menors d’edat.

Pel que fa a les víctimes especialment vulnerables (majors de 65 anys i menors d’edat), s’ha passat de 131 al 2022 a 142 al 2023 (augment del 8,4%). Les víctimes menors d’edat han passat de ser 109 al 2022 a ser-ne 100 al 2023 (disminució del 8,2%), mentre que les víctimes majors de 65 anys han augmentat, passant de22 a 42 víctimes al 2023. Un total de 47 menors van ser víctimes per LGTBI-fòbia, 38 per motius racials, 4 per discapacitat intel·lectual. També destaquen tres casos per antigitanisme i 6 per sexisme.

Durant l’any passat, 730 persones van quedar detingudes/denunciades per la seva presumpte relació amb la comissió d’un fet motivat en aquest àmbit. Els homes representen el 76,3% dels autors i les dones el 23,7%. Pel que fa a l’any 2022, hi va haver 609 persones autores, de les quals 461 eren homes i 148 dones.

Una persona consultant xarxes socials / DdG

Reptes

Des dels Mossos assenyalen que el creixement dels delictes d'odi a les xarxes és un "desafiament clar". De fet, Escudé ha situat el ciberpatrullatge com un dels principals reptes del Cos, juntament amb millorar la capacitat investigadora, continuar fent formació i potenciar l'àmbit de la denúncia administrativa així com seguir treballant la detecció de casos d'infradenúncia.