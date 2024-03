Olot posa en circulació un centenar de bicicletes en dos anys

Bicis Actives ja ha entregat més de cent bicicletes a persones en situació de vulnerabilitat en dos anys. Aquesta és una iniciativa que, l’any 2018, va sorgir del teixit associatiu amb l’objectiu de recuperar bicicletes i cedir-les a persones sense recursos que formaven part de les activitats de l’EstiuCOOP. A finals del 2021, amb l’ajuda de l’Ajuntament d’Olot, el projecte es va consolidar integrant Adad L’Encant i Aula Format.

Concretament, ahir es va fer l’acte d’entrega de la bicicleta número cent a Bernardo Noguera; d’onze anys, estudiant de l’escola de Sant Roc que participa del Bici Bus d’aquest centre escolar, el primer que va arrencar a Olot.

El programa Bicis Actives va néixer "per potenciar un model de transport i mobilitat més sostenible a la ciutat així com promocionar un sistema d’economia circular", asseguren des de l'ajuntament.

Donar una nova vida a les bicicletes

Des de Bicis Actives es fa una crida per a encoratjar a què tots els ciutadans i ciutadanes que disposin de bicicletes que no utilitzin perquè puguin lliurar-les a aquesta iniciativa ajudant així a promocionar els desplaçaments sostenibles a la ciutat.

Per poder optar a la cessió d’una bicicleta només cal que els sol·licitants estiguin avalats pel CASG o una entitat social integrada al programa. La bicicleta que es cedeix està identificada i numerada amb un distintiu del projecte. En cas de necessitar una bicicleta i no estar avalat per cap entitat social, s’haurà de deixar una fiança de 30 euros per garantir el retorn de la bicicleta. Alhora, tal com marca el projecte, quan un usuari rep una bicicleta de Bicis Actives es demana el compromís de mantenir-la, cuidar-la i retornar-la quan ja no la necessiti per així tornar-la a deixar a una altra persona.

Treball solidari

Aquesta escola de formació va apostar des del primer moment per aquest projecte solidari oferint al seu alumnat – format per joves de menys 16 anys - la possibilitat d’aprendre de mecànica i reparació de bicicletes, posant a punt les bicis que arribaven per Bicis Actives.

L’Aula Format és un centre formatiu que funciona des de l’any 2006 donant suport i acompanyament a joves en el seu projecte de vida i creixement personal amb diferents itineraris formatius tals com mecànica, fusteria, perruqueria i estètica, hort, informàtica i cuina, entre altres. El centre està homologat pel Departament d’Ensenyament i pel Departament de Treball i ofereix diversos Certificats de Professionalitat així com dos programes de PFI.

D’altra banda, l'empresa d'inserció ADAD L'Encant és una entitat social amb seu a Olot i amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria. Treballen per a la inserció sociolaboral a la Garrotxa de persones en situació o risc de vulnerabilitat social, creant llocs de treball i oferint formació a persones en processos d'inserció laboral mitjançant itineraris personalitzats. El seu objectiu és poder integrar aquestes persones a través de l’ocupació, per a què, en un futur, puguin accedir a altres llocs de treball i assolir la plena autonomia per a poder desenvolupar-se professionalment i personalment, optant a feines en empreses ordinàries.