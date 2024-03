Salut ultima un pla per reduir el temps d’espera en els diagnòstics d’endometriosi

El Departament de Salut està treballant en un document estratègic que ajudarà a reduir la variabilitat territorial i el temps per fer diagnòstics d’endometriosi. Aquest està en l’últimafase d’elaboració i la previsió és que es publiqui en el segon semestre de l’any. El Pla té com a objectiu, d’una banda, ajudar a donar visibilitat a les dones amb aquesta malaltia, millorar l’accés a un diagnòstic més ràpid que evitarà que es generin situacions de major complexitat en la salut de les dones i ordenar l’atenció de forma integral al llarg dels diferents nivells assistencials per adequar-la a les necessitats específiquesde cada situació.

L’endometriosi és una malaltia crònica que afecta aproximadament 1 de cada 10 dones en edat reproductiva, entre els 15 i els 50 anys. Es caracteritza perquè l’endometri, el teixit que recobreix la part interna de l’úter, s’implanta i creix fora del mateix úter, generalment a la cavitat pelviana. El teixit desplaçat respon a les hormones del cicle menstrual, i per aquest motiu, els símptomes de l’endometriosi acostumen a augmentar durant la menstruació, i a millorar durant la gestació i la menopausa.

És una malaltia benigna no cancerígena que provoca en les persones que la pateixen un impacte psicològic i socioeconòmic important. La simptomatologia principal de l’endometriosi és el dolor pelvià i abdominal durant la menstruació, les relacions sexuals o en qualsevol moment del cicle menstrual. Altres símptomes de la malaltia estan relacionats amb l’esterilitat o el sagnat entre períodes menstruals o de manera excessiva durant la mateixa menstruació.

A Catalunya hi ha 50.939 persones que pateixen endometriosi. L’any 2022 es van diagnosticar 5.107 nous casos. La mitjana d’edat de les dones amb endometriosi és de 47,7 anys. Això no obstant, la mitjana d’edat dels nous casos que es detecten ha baixat als 39,9 anys. Aquesta disminució en l’edat mitjana està relacionada en el diagnòstic de la malaltia en les dones més joves i en què cada vegada més es diagnostiquen més casos d’endometriosi; l’any 2022 va ser l’any que més casos s’hi van diagnosticar, 5.107 casos, amb una taxa d’incidència que s’ha situat en l’1,3 x 1.000 habitants, en comparació amb els 4.161 casos de l’any 2021, amb una taxa d’incidència d’1,2 x 1.000 habitants o els 3.139 de l’any 2020 amb una taxa d’incidència d’1,1 x 1.000 habitants.

Aquest augment de casos respon a les polítiques de Salut perquè l’endometriosi no sigui una malaltia infradiagnosticada; es diagnostica més i en dones més joves d’edat.