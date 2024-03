El Trueta ofereix tres places més de sanitaris residents que l’any passat

L’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona augmenta enguany l’oferta formativa de sanitaris residents i guanya tres places més fins a arribar a les 96.

La principal novetat és la incorporació de la plaça d’infermeria del treball. Aquesta especialitat de la branca de la infermeria està orientada a prestar serveis assistencials i de promoció de la salut dins l’entorn laboral. Enguany, el Trueta també ofereix una plaça més de les especialitats de cardiologia (3) i de digestiu (2). D’aquesta manera, el centre ofereix 55 places per a residents de primer any, tres més que l’any passat.

El Trueta disposa de 33 especialitats acreditades per impartir docència, de les quals 31 ofereixen plaça aquest 2024. El nombre de places per a cada especialitat són: 47 per a residents de medicina (MIR), una per a residents de farmàcia (FIR), quatre per a residents de llevadoria (LLIR), dues per a residents d’infermeria especialitzada en pediatria (IRR) i una plaça d’infermeria del treball.

Pel que fa a la formació en Medicina i d’Infermeria Familiar i Comunitària, s’ofereixen 33 places de MIR i 8 places d’IIR, de manera que es mantenen les xifres de 2023. Aquesta formació s’imparteix als Centres d’Atenció Primària acreditats per fer docència, que en el cas de l’ICS a Girona són: Banyoles, Blanes, Canet de Mar, Can Gibert del Pla de Girona, Figueres, Olot, Montilivi - Vila-Roja de Girona, Salt, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Clara de Girona, Sarrià de Ter, Taialà de Girona i Tordera. La mateixa Unitat Docent també imparteix formació al CAP de Malgrat de Mar, vinculat a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i al de Cassà de la Selva, associat a l’Institut d’Assistència Sanitària. Actualment, als centres sanitaris de l’ICS a Girona s’estan especialitzant un total de 309 residents, dels quals 183 ho fan a l’hospital Trueta (164 professionals de medicina, 11 professionals d’infermeria i 8 professionals de farmàcia) i 126 a l’atenció primària (111 metges i 15 infermeres).

La Docència constitueix una de les línies bàsiques d’activitat de l’ICS a Girona, amb l’objectiu de contribuir a formar professionals sanitaris plenament capacitats per atendre les necessitats de la ciutadania a l’àmbit de la salut.

Portes obertes

Per tal de donar a conèixer els diversos serveis que es porten a terme, l’ICS organitza el 19 i 20 de març una nova Jornada de Portes Obertes amb l’objectiu de mostrar als futurs residents de medicina, infermeria i farmàcia com són els centres. Els assistents, després de rebre la benvinguda a la sala d’actes de l’hospital Trueta (9:30 h, el 19 de març i 9:00 h, el 20), rebran la informació de cada especialitat per part de residents i tutors i podran fer una visita guiada per diferents serveis assistencials, segons les seves preferències, de manera que podran visitar aquelles especialitats per a les quals tinguin més interès. Aquesta visita guiada la faran acompanyats dels residents actuals, amb els quals tindran l’oportunitat de resoldre dubtes, conversar i intercanviar impressions.

Dificultats per cobrir places

La tria de places també es farà en la resta d’hospitals i centres d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona en les properes setmanes. Ja fa dos anys que hi ha dificultats per cobrir totes les places, sobretot en atenció primària.

L’any passat, en una primera tria hi va haver una quarta part de places vacants i, finalment, després d’una segona ronda de repesca, en van quedar dues sense cobrir, una de l’Institut Català de la Salut i l’altra del Baix Empordà. Cal recordar que la Generalitat incentivava les places més allunyades de Barcelona amb un plus econòmic però la mesura no va ser suficient. En el cas de la Regió Sanitària de Girona, l’import extra és de 9.000 euros anual.

L’objectiu de cobrir totes les places de zones de difícil cobertura, majoritàriament rurals, també costa d’assolir en l’àmbit professional. És per això que des del Departament s’estan impulsant mesures, com ara compensacions econòmiques a facultatius ja especialitzats.