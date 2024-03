La sequera incrementa la producció de biomassa a les comarques gironines per la necessitat de retirar arbres morts

La sequera ha fet incrementar de manera important el nombre d'arbres morts als boscos gironins i, per tant, s'ha incrementat el risc en cas d'incendi forestal. Aquesta situació ha fet que les empreses dedicades a la producció de biomassa a la demarcació hagin vist multiplicada la seva producció, arran de la demanda de propietaris forestals perquè es netegin el bosc. A tall d'exemple, l'empresa de serveis forestals de Cassà de la Selva (Gironès) Alameda Torrent ha vist créixer entre un 20 i un 25% el nombre de sol·licituds dels propietaris per no tenir aquests arbres morts, que "són un polvorí" en cas d’incendi forestal. Amb tot, la falta de calderes de biomassa fa que les empreses hagin d'exportar bona part de la biomassa que produeixen.

Els arbres morts als boscos gironins són un combustible perillós en cas d’incendi. Per això, molts propietaris forestals busquen la manera de netejar el seu terreny i les empreses que es dediquen a la producció d’estella són una sortida. De fet, la demanda perquè netegin els boscos s’han incrementat de manera important arran de la sequera que afecta les comarques gironines. Ara bé, cal que aquesta fusta es reculli el més aviat possible per tal que es pugui fer servir com a biomassa per a les calderes que funcionen amb aquest producte.

El gerent de l’empresa Alameda Torrent, Francesc Alameda, explica que si es deixa gaire temps aquests arbres al bosc i no es recullen, la fusta entra en un procés de descomposició i ja no es pot aprofitar. Amb tot, Alameda explica que encara que estigui morta la planta, la fusta té una qualitat suficient com perquè es valoritzi.

Aquesta empresa de Cassà de la Selva és un bon exemple de com ha afectat la sequera a la seva producció. En aquest sentit, Alameda explica que han incrementat prop d’un 25% les demandes dels propietaris forestals per tal que els hi netegin parts del bosc, on hi tenen arbres morts per la falta d’aigua. Un cop netegen la zona forestal afectada, la fusta arriba a la planta de Cassà amb tractors. Allà, una trituradora l’esmicola i en forma una pila. Després, aquesta estella es classifica en funció de la seva mida i es destina a una funció o altra. Un 50% s’exporta

Una de les conseqüències d’aquest increment de la producció és també que es cobreix de sobra la demanda que hi ha a les comarques gironines i a Catalunya en general. De fet, Alameda explica que actualment es veuen obligats a exportar la meitat del que produeixen. En aquest sentit, des del sector aposten per incrementar les calderes de biomassa per tal de poder donar sortida a aquest excedent. Per això, Alameda demana que se segueixin promocionant les ajudes a la instal·lació de calderes de biomassa, especialment en l'àmbit industrial.

En aquest sentit, l'enginyer industrial i instal·lador d'aquest tipus de calderes, Albert Prats, reconeix que ha incrementat l'interès arran de les subvencions que ofereix el govern espanyol a través dels fons europeus, però també per l'increment desmesurat que han patit els combustibles fòssils. Tant Prats com Alameda, donen per fet que el consum de biomassa com a font d'energia alternativa anirà a més els propers anys i recorden que és també una forma "molt efecient" de gestionar els boscos.