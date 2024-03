Més de 6.000 gironins estan en llista d'espera per treure's el carnet de conduir

A la província de Girona hi ha més de 6.000 alumnes d’autoescola que tenen aprovada la part teòrica de l’examen de conduir i que no han pogut fer encara la prova pràctica, de manera que no s’han pogut treure el permís. Aquesta situació, malauradament, no és nova al territori, sinó que s’ha anat cronificant en els últims anys.

El motiu de les llargues esperes segueix essent la manca d’examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquesta problemàtica genera s’hagin d’estar mesos esperant per poder fer la prova de circulació.

El president en funcions de l’Associació d’Autoescoles de les comarques de Girona, Jaume Taboada, posa damunt la taula la xifra dels més de 6.000 alumnes pendents i explica que en el cas del permís per conduir un cotxe aquest període d’espera pot arribar a ser d’entre « cinc i sis mesos». Aquí també cal sumar-hi els alumnes que volen treure’s el carnet de moto de gran cilindrada, el de camió o el d’autobús, que també són a les llistes d’espera. El sector dels transports de Girona, l’any passat es va queixar d’aquest estancament dels exàmens.

En tots aquests casos, els alumnes han de fer la prova de circulació que acaba valorat un examinador de la DGT. La ràtio d’aquests professionals, en el cas de la província de Girona, està marcada en 16 de fixes i en aquests moments, segons el representant de les autoescoles, és de vuit persones, és a dir, la meitat.

Per pal·liar aquesta mancança, la DGT ha intentat posar personal eventual com el que hi ha ara: dos examinadors itinerants i un d’interí. Per al sector però, la xifra total de personal examinador disponible a Girona és molt baixa i una mostra d’això és la bossa d’exàmens de circulació pendents.

L’única bona notícia que té el sector a l’horitzó en aquests moments és que podrien aterrar cinc examinadors fixos a Girona. Unes persones que podrien arribar cap al juny perquè ara es troben fent el curs corresponent, indica Jaume Taboada. Caldrà veure, però, si tot i tenir la plaça assignada acaben venint a la província.

A banda d’aquests examinadors fixos, també s’hi podrien sumar quatre interins més que ocuparien el seu lloc fins que algú obtingués la plaça de forma definitiva. D’aquests, però, el president en funcions de l’entitat gironina indica que no tenen encara una data d’arribada.

Girona, poc atractiva

Tot i aquesta petita esperança que podria fer augmentar la capacitat examinadora, el president explica que el problema amb el que es troben és que dels cinc que podrien arribar només un és de Catalunya i que la resta són de fora, un fet que ha provocat ja en ocasions anteriors que, als dos anys, aquests examinadors puguin abandonar Girona i retornin a la zona d’Espanya d’on procedeixen, tot ocupant una plaça a la DGT d’aquella província.

Per al representant de les autoescoles, el problema principal rau en que hi ha poca gent de Catalunya que es presenti a places de l’administració de l’Estat. D’altra banda, els que acaben traslladant-se a Girona i procedeixen d’altres punts de l’Estat la consideren poc atractiva perquè és una província cara i amb alt nivell de vida.

Si finalment arribessin tots els nous examinadors que els ha informat la DGT, Taboada assegura que «s’agilitzarien» els exàmens i que per exemple amb els cinc que són fixos augmentarien «la capacitat entre un 30 o 40%», cosa que seria molt positiva per la província, tot i que recorda que caldria que fossin 16 com marca la ràtio.

Davant d’aquesta situació, les autoescoles es troben amb el problema que poden anar presentant la gent a la teòrica però el representant explica que alerten als seus alumnes que el termini per fer la circulació serà llarg. Això els suposa que les empreses no puguin informar amb temps quan els alumnes faran la circulació i això de retruc provoca que els estudiants esperin més a fer les pràctiques o en facin menys i al final això fa que als professors els «costi preparar més a la gent».

Un altre dels problemes que hi ha a Girona és la situació a la prefectura de la DGT. Aquí falta personal i això provoca situacions problemàtiques pels ciutadans que es troben amb problemes per aconseguir una cita prèvia i fer tràmits. De retruc, la falta de personal a la prefectura gironina també complica també el dia a dia de gestions de les autoescoles.