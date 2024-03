Interrompuda la circulació ferroviària entre Blanes i Maçanet per una incidència a la catenària

La circulació ferroviària està interrompuda entre Blanes i Maçanet-Massanes per una incidència a la catenària des de primera hora del matí. Els trens de la línia R1 i RG1 inicien i finalitzen recorregut a Blanes. Entre les estacions afectades es dona servei alternatiu per carretera i de Blanes a Barcelona hi ha el servei ferroviari habitual. Tècnics d’Adif treballen per resoldre la incidència.