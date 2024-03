Cinc policies ferits per una seixantena de joves que els han atacat amb pedres a Banyoles

Tres policies locals de Banyoles i dos mossos d'esquadra han resultat ferits lleus aquest dimarts a la tarda després de ser apedregats per una seixantena de persones que protestaven per dues detencions, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets han tingut lloc prop de les cinc a la capital del Pla de l'Estany. Agents de servei han fet comprovacions en un pàrquing soterrani de la plaça de la Pau, al barri de la Farga, i han descobert sis plantes de marihuana, un ventilador i un focus. En el transcurs de l'operació s'ha detingut dues persones per delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Després de les detencions, una seixantena de persones s'han manifestat pels carrers en contra de l'acció policial.

En un primer moment els manifestants han mostrat la intenció de concentrar-se davant la comissaria dels Mossos, però finalment han desistit d'aquesta idea. Posteriorment ha estat quan alguns d'ells han començat a llançar pedres contra els cotxes patrulla de Policia Local i Mossos que hi havia a la zona. A més, segons han explicat fonts policials a 'El Caso', un policia ha rebut líquid a la cara, possiblement gas pebre, i està lesionat. Davant d'aquests fets, la policia catalana ha demanat reforços i s'han activat tres equips de l'ARRO de la regió metropolitana Nord i dos més de Girona, que eren a Vallter, per donar suport.

Ha estat durant aquests llançaments de pedres quan els tres policies locals i els dos mossos d'esquadra han resultat ferits lleus. Ara, els dos cossos policials busquen per la zona els autors de les agressions.