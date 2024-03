Sancionen una quarantena de persones per organitzar vuit festes raves en dos anys a Girona

La Generalitat ha sancionat una quarantena d'organitzadors de vuit festes rave que s'han realitzat en dos anys a les comarques de Girona

Els Serveis Territorials d’Interior a Girona han imposat multes que van dels 300 als 2.000 euros per persona. Els sancionats són aquells que els Mossos han fet constar en les seves actes com a responsables de l’organització de les festes il·legals Algunes d’aquestes persones, informa Interior, han estat identificades en més d’una ocasió.

Entre els anys 2022 i 2023, els Mossos d’Esquadra van desallotjar vuit festes rave il·legals a diferents punts de les comarques gironines, com Riudellots de la Selva, Santa Cristina d’Aro, Llagostera, Cervià de Ter, Massanes o les Preses.

Aquestes festes, que no compten amb cap permís ni per part de la propietat de les finques on se celebren, ni tampoc de cap administració, sovint provoquen molèsties al veïnat de les zones on es duen a terme, així com afectacions al medi natural.

Per aquest motiu, la direcció dels Serveis Territorials d’Interior a Girona ressalta en un comunicat que amb les sancions "els fets no queden impunes".