SOS Costa Brava adverteix de diverses tales massives d'arbrat a tot el litoral gironí

SOS Costa Brava ha denunciat un ampli ventall de tales abusives d'arbres amb fins especulatius i extractius a diferents paratges naturals d'alt valor ambiental del litoral gironí. L'entitat ecologista recorda que els arbres regulen el clima, retenen l'aigua de pluja al subsòl, eviten erosió i inundacions i mantenen la humitat ambiental.

En un comunicat emès aquest dimarts, els ecologistes detallen que en els darrers mesos s'ha eliminat part important d'un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari de pineda sobre duna a Rodors (Pals), i que les tales s'estenen a diferents paratges naturals de la Costa Brava, com a Palamós, Palafrugell, Cadaqués o Begur.

Pineda amenaçada

El de Pals és una de les últimes pinedes sobre dunes d'Europa, un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari molt rar i molt amenaçat i que representa un connector ecològic entre la Reserva Natural Parcial de les Basses d'en Coll i el PEIN Muntanyes de Begur i una àrea d'interès faunístic, amb espècies en perill d'extinció com el turó europeu. Pals va licitar els treballs de manteniment de les franges de baixa combustibilitat de la urbanització Arenals Mar, per acabar abans del 2 de febrer, però afirmen que els treballs a Rodors es continuen produint més enllà d'aquella data límit.

SOS Costa Brava diu que està totalment a favor del manteniment de les franges de protecció, però realitzades d'acord amb la normativa. Segons la llei, la franja exterior de protecció de 25 metres d'amplada, mesurats des del límit de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització, ha d'estar lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada, i els treballs s'han de fer a través de la xarxa viària de la mateixa urbanització, amb una afectació mínima a les finques veïnes.

Valor comercial

Asseguren que "estan recollint els troncs de grans dimensions amb valor comercial, mitjançant remolcs i tràilers de camions amb obertura de noves vies de servei de més de 4 metres d'ample" i que aquestes vies "han arrasat amb una part important d"aquest hàbitat, just a l'inici del període de nidificació de multitud d'espècies". Segons els ecologistes, més enllà dels treballs de prevenció d'incendis, s'han produït tales massives a tot arreu amb fins extractius, afectant les finques veïnes més enllà de 25 metres d'amplada, sense adoptar les mesures previstes per la normativa.

SOS Costa Brava denuncia que les finalitats extractives acaben sent especulatives: "s'aprofiten aquestes tales per deforestar zones amb la intenció que es puguin urbanitzar i es pugui edificar en elles després". Creuen que només és un exemple més d'una pràctica que es va estenent per tota la Costa Brava, on SOS Costa Brava denuncia tales massives que estan eliminant la pineda de la Fosca a Palamós, a Fontanilles, a Torrent, a Portlligat, a la pineda de la platja de Sa Conca a Cadaqués, Sa Tuna, Aiguafreda o fins i tot al Paratge des Valls a Begur.

Concreten que a Cadaqués "les tales han eliminat la majoria d'arbres a la zona de l'entorn de protecció de la Casa de Salvador Dalí a Portlligat". Per revertir la situació fa una crida als consistoris perquè inspeccionin les tales d'arbrat, per evitar que cap empresa subcontractada faci tales abusives.