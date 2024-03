La Vall de Bianya assegura que cedirà els terrenys per fer l’escola quan Educació es comprometi

Conflicte entre la Vall de Bianya (Garrotxa) i el Departament d’Educació per tirar endavant una escola al municipi. Des de l’Ajuntament asseguren que cediran els terrenys per fer-la, quan hi hagi un compromís per part del Departament per aixecar-la. Des de l’Ajuntament lamenten les paraules de la consellera, Anna Simó, en les que va assegurar fa una setmana a Olot que el consistori no havia cedit l’espai per fer l’escola. L’alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach, ha carregat contra Simó i creu per "potser estava mal informada". El batlle diu que l'Ajuntament té a punt uns terrenys per fer l'escola i que va comprar fa uns sis mesos. Reixach, però, exigeix primer el compromís per part d'Educació que es farà el centre abans de cedir-los.

La Vall de Bianya compleix amb dos dels tres requisits per tenir una escola. D'una banda té prou infants i joves al poble per obrir-la, i de l'altra no obligaria a tancar-ne cap del voltant. El problema és que no hi ha cap edifici a disposició. Per això, el procés s’allarga i és aquí on cal arribar a un acord entre administracions. En aquest cas, l'Ajuntament cedeix uns terrenys que tingui en propietat on es pugui fer el nou centre perquè la Generalitat el tiri endavant.

La Vall de Bianya en va adquirir uns per 400.000 euros fa uns sis mesos i "estan a punt per quan Educació vulgui fer l’escola". El problema, però, és que no hi ha hagut cap cessió formal per part del consistori al Govern i aquest va ser el motiu que va esgrimir la consellera del ram, Anna Simó, per justificar que no es desencalli la situació.

Des de l'Ajuntament lamenten les paraules de Simó i deixen clar que els terrenys estan a disposició, però demanen un compromís per part del Departament. "Es va dir que no els havíem cedit, però els tenim a punt. El problema és que primer ens han de dir que hi haurà l’escola, si no, no els podem cedir", assenyala l'alcalde, Santi Reixach. Amb tot, Reixach reconeix que hi ha reunions constants amb el Departament, la propera el dia 3 d'abril en la que esperen avançar.

117 infants i joves

Tot plegat afecta a 117 infants i joves del municipi que han de desplaçar-se a municipis del voltant per poder anar a classe. En alguns casos han d'anar fins a Sant Jaume de Llierca, que es troba a 25 minuts d’autocar de la Vall de Bianya. Per això, des de l’Associació de Famílies de Bianya lamenten que “tot estigui encallat” i demanen que es resolgui.

“Aquests infants i joves estan repartits entre cinc escoles diferents i això fa que no es coneguin entre ells i les famílies tampoc. Al final el problema és que la Vall de Bianya acaba sent un poble dormitori”, explica el membre de l’entitat Adrià Homs.

A més, Homs recorda que una de les localitats on van els alumnes de la Vall de Bianya és Olot, on hi ha un problema entre famílies que es troben que no poden portar els seus fills a centres que tenen a tocar de casa, perquè no hi ha lloc i els toca a l’altra banda de ciutat.

Homs recorda que els nens i nenes de la Vall de Bianya tenen les mateixes opcions que la resta d’entrar a les escoles d’Olot si s’escau. Per això, diu, amb la nova escola es podria alliberar les places dels alumnes de la Vall de Bianya en favor dels d’Olot i rebaixar la ràtio a alguns centres.