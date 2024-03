El popular Frankfurt’s de Figueres abaixarà la persiana el pròxim 31 de març

La Figueres dels anys seixanta i setanta del segle passat va ser pionera en moltes coses. Aleshores va començar a ser coneguda com la ciutat Turística, Gastronòmica i Comercial, sense que cap d’aquestes tres denominacions fes l’ombra a les altres. La reconversió de carrers en espais per a vianants es van anar succeint. En l’àmbit de l’emprenedoria van anar sorgint locals i establiments que traspuaven ambient europeu. Un d’ells va ser el Frankfurt’s, obert el 1971 al carrer Pep Ventura i que, anys després, es va traslladar al carrer Álvarez de Castro, on és en l’actualitat.

Aspecte del Frankfurt's anys enrere. / ARXIU FAMILIAR

Després de més de cinquanta anys llargs, el Frankfurt’s que hem conegut fins ara tancarà la porta el pròxim 31 de març. La propietària, la fortianenca Montse Serra Planas, celebra els seus setanta anys i dona per conclosa una llarga etapa laboral dirigint l’establiment al costat del seu marit, l’enyorat Jordi Serra. Ell i Toni Fernández Sandoval van ser els iniciadors d’un negoci que va trencar esquemes com ho havia fet en àmbits gastronòmics diferents el Motel, de Josep Mercader, anys abans o com passaria amb el Shang-Haï del corriol de les Bruixes després. Tots van ser pioners a la demarcació de Girona.

El Frankfurt's, anys enrere. / ARXIU FAMILIAR

Serra i Fernández van deixar els seus estudis d’enginyeria a Terrassa per a tirar endavant aquest local especialitzat en salsitxes alemanyes, bona cervesa i altres especialitats a la planxa. Amb el temps, Jordi Serra va continuar el negoci al costat de la seva estimada Montse, la qual havia treballat abans a la farmàcia del doctor Martín. Toni Fernández Sandoval va fer el salt al periodisme, signant una carrera destacada. «Ells tenien molta empenta i amb en Jordi vam fer un gran tàndem fins que ens va deixar. Vaig voler continuar perquè el Frankfurt’s també era la meva vida i perquè sempre la nostra filla Marta ens ha ajudat». Una filla que va començar a caminar dins d’un establiment que per a molts figuerencs i empordanesos ha estat un temple d’amistats i de trobada. «Encara ara tenim clients que han vingut tota la vida, fins i tot una família que ha sumat quatre generacions», explica Montse Serra al costat de la seva fidel gossa Nata.

El popular Frankfurt’s és un espai de referència a Figueres. / MAIRENA RIVAS

El 1999, aquest maridatge de clients i amics els van oferir una placa quan el negoci es va traslladar d’un carrer a l’altre i que fins ara ha presidit la capçalera de la barra. «El local va començar amb cinc taules, amb una vocació de servei ràpid. Després, el senyor Coll, fuster del carrer Pep Ventura, ens va crear aquestes taules en forma de tren que han perdurat fins ara i que són un dels símbols del local».

Una imatge d'arxiu del Frankfurt's. / MAIRENA RIVAS