Urbanisme suspèn el pla per construir l'hotel a la cala d'Aigua Xelida perquè falten informes

La comissió d'Urbanisme de Girona ha suspès el pla de millora que permetia construir un hotel de 66 habitacions a la cala d'Aigua Xelida perquè falten informes. L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) el va aprovar aquest gener, en un ple marcat per les protestes de l'entitat ecologista SOS Costa Brava. Ara, Urbanisme ha tombat el document perquè, segons concreten des del Departament de Territori, faltaven uns informes complementaris que s'han requerit a l'Ajuntament. SOS Costa Brava celebra la decisió "per l'elevat impacte paisatgístic" que suposaria aixecar el complex -amb piscina i spa- i qualifica l'hotel d'un "negoci devastador que compromet el futur d'un pulmó verd verge de la Costa Brava".

L'aprovació del pla de millora urbana que permetia tirar endavant l'hotel a la cala de Tamariu no va estar exempta de polèmica. El punt va tirar endavant amb els vots a favor del govern municipal (PSC i Som Gent del Poble), Junts i Vox. Per contra, els Comuns i ERC s'hi van oposar. Durant el ple, a més, membres de l'entitat ecologista SOS Costa Brava van protestar contra el projecte.

L'hotel projectat a Aigua Xelida té quatre blocs, 66 habitacions, piscina i spa. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, va defensar que negociant amb els promotors el consistori havia aconseguit reduir allò que permetia el planejament urbanístic (que el complex tingués més de 150 habitacions). També va admetre que, si el sòl es desclassificava -i per tant, s'hi prohibia construir- l'Ajuntament es podria enfrontar a haver de pagar indemnitzacions milionàries. Ara, però, la comissió d'Urbanisme de Girona ha suspès el document (en concret, el seu nom tècnic és Pla de Millora Urbana del sector PAU-Hotel a Aigua Xelida). La decisió s'ha pres durant l'última reunió de la comissió, celebrada aquest dimecres, perquè falten informes complementaris, que ara s'han requerit a l'Ajuntament.

Des de SOS Costa Brava celebren la decisió "per l'elevat impacte paisatgístic" que tindria el complex. La federació ecologista recorda que, a més de la protesta al ple que va aixecar la moratòria urbanística per tirar endavant l'hotel a la cala, també ha presentat al·legacions contra el projecte. "La construcció amenaça 22.000 metres quadrats d'un bosc amb centenars d'exemplars de pi blanc al Puig de la Trona, a la frontera entre Palafrugell i Tamariu", diu SOS Costa Brava.

SOS Costa Brava protestant a les portes del ple de Palafrugell / Marina López

"Negoci turístic devastador"

Per a l'entitat, no és de rebut que l'Ajuntament al·legués que podria haver d'enfrontar-se a indemnitzacions milionàries si no permetia construir l'hotel. "SOS Costa Brava sempre ha considerat que es tracta d'un negoci turístic devastador, que compromet el futur d'un pulmó verd verge de la Costa Brava, on asseguren que en temporada baixa no hi ha demanda", subratlla la federació en un comunicat.

Per últim, els ecologistes subratllen que "episodis com aquest" refermen la "necessitat" de tirar endavant el Conservatori del Litoral, l'organisme públic que es dediqui a comprar terrenys i "salvaguardar la costa amenaçada per la urbanització".

ERC demana "paralitzar" el projecte

D'altra banda, des d'ERC de Palafrugell, i en espera de conèixer els detalls del perquè de la suspensió, defensen que "es paralitzi la tramitació del projecte" per minimitzar-lo i reduir-ne l'impacte paisatgístic. "Lamentem que el mateix alcalde que va permetre el xalet desmesurat del Golfet segueixi incentivant aquest model massificat i caduc", diuen els republicans.

La portaveu d'ERC, Mònica Alcalà, també recorda que -com ja va dir al ple de gener- "aquesta tipologia de projectes s'han d'adaptar a les necessitat i capacitats del nostre territori". "Considerem que les característiques del projecte portaran més massificació a una zona molt col·lapsada en període estival, amb els accessos i la mobilitat al límit", ha afegit.