La Fundació Salut Empordà impulsa 30 accions per reduir el consum d'aigua per la sequera

La Fundació Salut Empordà ha impulsat 30 accions per reduir el consum d'aigua en el període de sequera. Algunes de les accions que ja s'han pres són la neteja de la façana de l'hospital de Figueres amb aigua regenerada procedent de la depuradora, tancar el reg de zones verdes o reduir la pressió de l'aigua a l'hospital i el sociosanitari. També estan canviant les canonades per millorar-ne l'eficiència i reduir el risc de pèrdua d'aigua. A més, les aixetes s'estan canviant per unes que tinguin temporitzador. Per altra banda, la fundació ha contractat una empresa que fa servir aigua regenerada per netejar els vidres de difícil accés.

Una cisterna plena d'aigua no potable que l'hospital de Figueres fa servir per netejar la façana / Fundació Salut Empordà