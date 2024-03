El Consell Comarcal del Ripollès inverteix uns 750.000 euros per millorar els camins rurals

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell, va anunciar en la ruta de la riera de les Lloses, que l’ens prepara una inversió d’uns 750.000 euros per millorar camins rurals incloent-hi pistes forestals per al trànsit rodat i senders per caminar, per facilitar l’accés a punt d’interès, intercomunicar municipis i apostar pel turisme sostenible. Va fer l’anunci acompanyat del vicepresident quart i conseller comarcal de Cooperació municipal, Enric Pérez, qui va fer èmfasi en el benefici que dona poder oferir «una bona xarxa ben mantinguda i ben senyalitzada».

Pel que fa als camins rodats, la inversió prevista és de 496.000 euros, que corresponen a una subvenció de la Generalitat de Catalunya. El vicepresident va detallar que la selecció dels camins on s’invertirà s’ha fet «de manera molt coordinada amb els municipis». D’entrada, a tots els ajuntaments se’ls ha garantit una inversió mínima de 16.000 euros. S’ha dotat de més o menys pressupost en funció d’una sèrie de criteris com si els camins intercomuniquen municipis o nuclis de població, o si donen accés a explotacions ramaderes o punts d’interès cultural, entre d’altres. A més, no totes les actuacions es basaran a formigonar els camins. Pérez també va explicar que en funció de les circumstàncies, també es pot tractar de millores en l’esplanada de camins no pavimentats o habilitació de vorals de formigó, entre altres fórmules.

Pel que fa als senders, l’import que es destinarà a millorar-los és de 240.000 euros, a distribuir en parts iguals els pròxims quatre anys. Segons Rosell l’objectiu és mantenir els camins transitables i garantir que la senyalització estigui al dia. «Tenir en bon estat i amb bona informació tots aquests camins ens ajuda, en una comarca on el turisme és tan important», va assegurar.

Aquesta actuació està previst finançar-la amb una subvenció del Departament de Territori i amb diners recaptats amb la taxa turística. Tot plegat permetrà fer millores a una xarxa d’uns 860 quilòmetres de llargada.