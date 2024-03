Detenen a Girona membres d'una banda que havia estafat més de 50.000 euros en criptomonedes

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal que havia estafat més de 50.000 euros en criptomonedes. L'operació –batejada com a 'Magictheft'- ha finalitzat amb la detenció de 12 persones per 20 operacions fraudulentes a Barcelona, Tarragona, Girona, València i Dubai. Els integrants del grup criminal entraven a cases de canvi per retirar fons en efectiu d'una transferència prèviament realitzada. Despistant al treballador, li feien creuer que havien fet una transferència de 2.500 USDT (stable coin), quan en realitat només havien enviat 2,500 USDT. El dependent no s'adonava de la coma ni de la utilització del sistema numèric anglosaxó i entregava 2.500 euros en efectiu, el màxim permès legalment.

Amb aquest mètode es van realitzar una vintena d'operacions fraudulentes arreu de Catalunya, València i, fins i tot, a Dubai, on la quantitat defraudada va arribar a ser de 100.000 euros ja que el límit per operar amb diners en efectiu és més alt. Una vegada comesa l'estafa, les víctimes només se n'adonaven en finalitzar la jornada laboral, fent el recompte dels diners i comprovant que no coincidia amb les transferències rebudes. Els 12 detinguts tenen entre 19 i 49 anys, són de nacionalitats ucraïnesa, russa, kazakh i moldava, i van ser arrestats a les províncies de Girona, Barcelona i València.