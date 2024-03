Més de 1.8000 persones han assistit a la desena edició del festival MOT

El Festival de Literatura Girona-Olot, el MOT, va arribar al seu punt final ahir a la tarda a Girona. En aquesta desena edició van ser 1.800 les persones que es van apropar a les comarques gironines per participar i reflexionar en les diferents converses programades durant el Festival.

Sota el lema de «Des de dins. La literatura i el jo» el MOT va organitzar entre Girona i Olot 12 converses en les quals hi van participar fins a quaranta autors nacionals i internacionals: de Buenos Aires, Medellín, Barcelona, Nova York o París. Aquests escriptors van conversar i reflexionar sobre les diverses formes literàries del «jo». Els noms més destacats van ser Sergi Pàmies, Marta MarínDòmine i Hector Abad Faciolince, entre d’altres.

Segons les directores del MOT, Judit Badia i Glòria Granell, aquest any ha sigut «una edició que ha estat el colofó perfecte d’aquests 10 anys de festival, i que mostra com el MOT s’ha consolidat com a referent del sector, comptant amb una complicitat plena per part del món editorial, llibreries, biblioteques, autors i autores, i ciutadania».