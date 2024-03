La Fundació Drissa amplia els serveis laborals i residencials arreu de la província

La Fundació Drissa, entitat dedicada a la inserció laboral de persones amb un problema de salut mental, impulsa en l’any del seu 25è aniversari nous projectes, amb l’objectiu d’incrementar i mantenir els llocs de feina del col·lectiu que abraça. L’entitat, creada formalment el 23 de març de 1999, creix en l’àrea dels serveis socials amb l’inici de la gestió de residències, i amb l’increment del nombre de serveis prelaborals. Així, aquest mes d’abril començarà a dirigir la residència Marejol de Palafrugell, un recurs d’habitatge amb trenta places. Drissa incorporarà al seu equip el personal existent i ampliarà la plantilla amb dotze persones.

D’altra banda, la fundació obrirà dos nous serveis prelaborals a les comarques de la Selva (Blanes) i del Baix Empordà (Platja d’Aro). Aquests, amb un total de quinze places cadascun, se sumen als existents a Girona, Figueres i Santa Coloma de Farners. D'aquesta manera, l'oferta s'amplia fins a les cent places en total arreu de les comarques gironines. Els prelaborals són un recurs en què les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental poden iniciar un itinerari laboral per aconseguir un lloc de feina en empreses ordinàries o en un centre de treball protegit, o bé reprendre els estudis o formar-se. L’objectiu de l’entitat en aquest àmbit és apropar el servei a les persones de la zona i incrementar les possibilitats de contractació. Actualment, la taxa d’inserció laboral de Drissa és del 50%, 15 punts més que fa tres anys.

La nova marca BDrissa

La Fundació Drissa, un dels grans productors ecològics de fruites, verdures i hortalisses de les comarques gironines, fa un pas endavant en aquesta línia de negoci i empren un canvi de marca per incorporar al lineal nous productors del territori: “BDrissa”. La nova marca continua amb la seva essència de producte fresc i 100% ecològic de la finca certificada que l’entitat té a Campllong, però permet ampliar l’oferta i així donar resposta a un ventall més gran de consumidors. Es tracta d’un canvi de nom però no de filosofia. La nova denominació manté la línia de producte saludable i de proximitat, i engloba l’activitat de cultiu, transformació a l’obrador, i venda a les botigues, amb dos punts a Girona, un al Mercat municipal de Girona i un altre al cor del Barri Vell de Girona. “BDrissa” també inclou el negoci del càtering. El nou nom enforteix la identitat de l’organització (Drissa) i manté el símbol amb què s’ha reconegut històricament la marca (B).

La gerent de la Fundació, Núria Martínez, valora especialment la creació d'aquesta nova marca, ja que suposa un impuls del segell més emblemàtic i característic de la fundació. Per altra banda, destaca la importància que els nous serveis arribin a més municipis per estalviar el desplaçament dels usuaris. L'ampliació de serveis està prevista que es faci efectiva aquest any, tot i que l'entitat reconeix que està a l'espera de com evolucionen els pressupostos, tenint en compte la convocatòria d'eleccions a Catalunya.

Així mateix, l’entitat clou aquest mes de març les obres de reforma del punt de venda del Mercat del Lleó de Girona, amb què ha estrenat un nou concepte de parada, oberta al pas del client i orientada a la venda de cuinats i productes elaborats propis i d'altres productors, que se sumen a l’oferta de producte ecològic de la temporada de l’horta.

L’activitat d’horticultura ecològica s’enfortirà amb la programació d’activitats al centre de visitants de la finca ecològica, un projecte educatiu de sostenibilitat agrària i ambiental, amb l’objectiu de promoure el coneixement sobre l’alimentació sostenible, ecològica i de proximitat, dirigit i obert a qualsevol col·lectiu.

Amb tot, la Fundació Drissa, amb un pressupost anual de més de 4 milions d’euros i un equip de 180 persones en aquests moments, preveu incrementar la plantilla en un 14% a finals d’any. Actualment, un 58% dels professionals de l’entitat són persones amb un problema de salut mental.

Més de 3.000 persones acollides

La Fundació Drissa es va crear el 23 de març de 1999 impulsada per l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública de la generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions del territori, i dos empresaris a títol individual. Neix amb la missió de millorar la qualitat de vida de les persones que tenen problemes de salut mental, i molt especialment de les que tenen un trastorn mental sever. Treballarà a través de la implementació de dues línies de treball: la integració laboral i l’habitatge, acompanyades de centenars de projectes que han contribuït al seu creixement i consolidació. Al llarg de la seva història ha acollit més de 3.000 persones i ha atès una mitjana diària de 270 persones a l’Àrea de capacitació i el Servei d’habitatge.

El president de la fundació, Max Marcó, valora la llarga trajectòria de l'entitat, que va néixer en un moment en el qual hi havia "mancances" pel que fa a la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental. "Estem satisfets que hi hagi nous projectes que puguin anar endavant", explica.