L'alcalde de Palafrugell afirma que la resolució d'Urbanisme "no qüestiona" que l'hotel d'Aigua Xelida "es pugui fer"

L'alcalde de Palafrugell (Baix Empordà), Juli Fernández, ha afirmat que l'informe desfavorable emès per la Comissió d'Urbanisme al pla per construir l'hotel d'Aigua Xelida "no qüestiona que es pugui fer, ni qüestiona el projecte, es limita a demanar més documentació". L'alcalde ha subratllat que la resolució de la comissió fins i tot veu amb bons ulls que, fruit de la negociació entre l'equip de govern i els promotors, hagin rebaixat el nombre d'habitacions previstes a 66 i hagin acordat que s'aixequin quatre volums en comptes d'un de sol per reduir "l'impacte sobre l'entorn". Segons Fernández, les "mancances" detectades per Urbanisme són en "aspectes formals", sobretot perquè falta un informe d'anàlisi d'alternatives.

L'alcalde de Palafrugell, el primer tinent d'alcalde i el regidor d'Urbanisme durant una roda de premsa / Marina López

L'alcalde de Palafrugell, acompanyat del primer tinent d'alcaldia i del regidor d'Urbanisme, ha comparegut aquest dimarts en roda de premsa per valorar l'informe desfavorable emès per la Comissió d'Urbanisme al Pla de millora urbana vinculat a la construcció d'un hotel de 66 habitacions a Aigua Xelida. D'entrada, Juli Fernández ha lamentat que es "filtrés" informació fins i tot abans que l'equip de govern hagués rebut la resolució i tingués constància de la decisió de la comissió.

L'alcalde ha remarcat que, després de rebre la documentació i d'analitzar-la amb detall, les conclusions que n'extreuen és que el motiu pel qual Urbanisme ha emès un informe desfavorable és per "aspectes formals". En concret, la comissió remarca que han detectat "determinades mancances" en la documentació perquè no hi ha un estudi d'alternatives que avali que la proposta que finalment va tirar endavant sigui "la més idònia".

En aquest sentit, Juli Fernández ha exposat que el planejament urbanístic preveu que en aquest paratge s'hi pugui aixecar un hotel "des de l'any 1983" i que, tenint en compte que aviat acabarà la moratòria per tramitar llicències urbanístiques, han fet un esforç per arribar a acords amb els promotors per "reduir substancialment" el volum de l'edificació i l'impacte visual i paisatgístic que pugui tenir.

De 150 habitacions a 66

Així, l'alcalde de Palafrugell recorda que inicialment l'hotel podria tenir 150 habitacions i que la proposta actual és de 66. A més, en comptes de construir una sola edificació, també han acordat que siguin quatre mòduls per minimitzar l'impacte amb l'entorn. Fernández ressalta que, de fet, l'informe d'Urbanisme "valora positivament" tot aquestes mesures adoptades i que "no qüestiona" el projecte i tampoc resol que no es pugui fer.

Segons Fernández, ara "la pilota és a la teulada" dels promotors, que hauran d'incorporar aquest estudi d'alternatives que acrediti que l'opció escollida és la més adient i la que té menys impacte visual. L'alcalde ha exposat que la resolució d'Urbanisme torna el projecte ara una mica al punt de partida perquè, un cop aportada la documentació, caldrà tornar a fer l'aprovació inicial, l'exposició pública i que torni a passar per la comissió.

Crítiques a ERC

L'alcalde, això sí, s'ha preguntat si fora de període electoral la decisió d'Urbanisme hauria estat la mateixa i també ha criticat el paper d'alguns grups de l'oposició, sobretot ERC, a qui acusa de no haver fet res per desclassificar terrenys o per afrontar els 34 sectors pendents de desenvolupament que hi ha sobre la taula i permesos pel planejament urbanístic i, en canvi, sortir ara a "penjar-se medalles".

Fernández ha defensat que la postura de l'equip de govern és la d'un urbanisme "responsable i consensuat", arribant a acords amb els promotors, potenciant la rehabilitació i la reconstrucció però evitant "posar en risc" les arques municipals fent canvis urbanístics que puguin suposar haver de pagar indemnitzacions als propietaris. L'alcalde ha garantit que, en la mesura de les possibilitats, faran desclassificacions totals o parcials d'alguns sector però sempre prioritzant que no s'enfrontin a sentències judicials adverses.