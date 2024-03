L’onada epidèmica del bacteri que causa faringitis i infeccions de pell persisteix

Des de fa setmanes el Departament de Salut alerta d’una onada epidèmica del bacteri estreptococ, principal causant del mal de coll i infeccions de la pell en nens més petits. Malgrat l’arribada de la primavera, l’onada persisteix segons alerta Salut.

En el primer cas, acaba desembocant en malalties com la faringoamigdalitis. Segons dades actualitzades ahir per part del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya, la setmana passada es van detectar 1.199 casos d’aquesta malaltia a la Regió Sanitària de Girona, dels quals 486 diagnòstics van ser a causa d’aquest bacteri. De fet, els diagnòstics se situen per sobre del miler setmanal des de mitjans gener.

Per altra banda, en el cas de les infeccions de la pell en nens més petits, l’estreptococ sol causar impetigen i escarlatina. Pel que fa a l’escarlatina, es van registrar valors alts el novembre passat, quan es van arribar a detectar 76 casos en una setmana, després la incidència va baixar per Nadal, coincidit amb les vacances escolars, quan hi ha menys contacte entre els nens als col·legis; però després va tornar a pujar i tot i que la transmissió es va estabilitzar, des de principis de març que torna a anar a l’alça.

Respecte a l’impetigen, hi ha hagut una evolució similar tot i que ara estan augmentant els casos. La setmana passada es van diagnosticar 140 casos, mentre que l’anterior en van ser 133 i, quinze dies enrere, 126. El Departament de Salut constata que es manté l’augment d’incidència del bacteri i «persisteix» la segona onada epidèmica.

Tot i que el programa no recull aquesta patologia, darrerament ha transcendit que s’estan detectant més casos de tos ferina que altres anys. I és que l’últim informe de Salut Pública Catalunya ha registrat un notable ascens de la patologia durant els dos primers mesos d’aquest any amb 2.284 casos (564 el 2023), la majoria dels quals s’han notificat a zones de la comarca del Vallès i també a la ciutat de Barcelona i Lleida. En el cas de Girona n’hi ha hagut 123 entre gener i febrer, mentre que l’any passat en el mateix període en van ser 23.

La taxa d’incidència de tos ferina més gran des de començament d’any s’ha registrat al Vallès, amb 1.185 casos (218 el 2023), seguits de Barcelona ciutat, amb 236 (67) i Lleida, amb 227 (96). El creixement del contagi de tos ferina a Catalunya s’ha centrat en la franja d’edat dels 5 als 14 anys i, especialment, entre els de 10 i 14 anys, amb 936 casos aquest any (182 el 2023), i amb 415 casos entre els 5 i 9 anys (56).

A la franja d’edat dels 15 als 49 anys s’han registrat 527 casos (189 l’any passat) i en els més grans de 50 anys, 218 (75 casos).

Segons els autors de l’informe de Salut Pública de Catalunya, aquest augment de la circulació del bacteri Bordetella pertussis (tos ferina) «podria estar relacionat amb l’eliminació de les restriccions al contacte social i la supressió de l’ús de mascaretes».

Augment de pneumònies

Finalment, el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya alerta que s’estan detectant més pneumònies de les previstes aquesta època. En el cas de Girona, des de mitjans febrer se’n detecten més de 200 cada setmana, xifra que es manté per aquest llindar, tot i que la setmana passada va baixar respecte a l’anterior.

També s’ha notat una davallada en els casos de bronquiolitis.

La transmissió de la grip i covid-19, en nivells baixos Des de fa setmanes que la transmissió dels virus de la grip i la covid-19 es manté en nivells baixos, així com la circulació dels virus respiratoris en general. La distribució de virus mostra un predomini de virus causants del refredat comú amb el rinovirus com el més freqüent (25,7% de les mostres), seguit del metapneumovirus (22,7%), del coronavirus humà (10,9%), del para-influenza (3,3%), de la grip (3%) i del VRS (2,6%). El SARS-CoV-2 representa el 1,3% de les mostres. En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostren el adenovirus com el virus més circulant.

