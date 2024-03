Camprodon estrena una guia turística amb Intel·ligència Artificial per "millorar l'experiència" del visitant

Tenir informació personalitzada i al moment sobre Camprodon. Això és el que ofereix Guest Assistant, una guia turística que utilitza la Intel·ligència Artificial amb l'objectiu de "millorar l'experiència" del visitant. L'han dissenyada dues empreses -New Ideas & Solutions i Tridenia- i ja s'ha posat en marxa aquesta Setmana Santa en fase de prova. La idea és replicar-ho a altres indrets a partir de l'estiu. A través de WhatsApp, l'usuari escriu les preguntes i la guia li respon amb l'idioma que prèviament s'ha escollit. El ventall és molt ampli: propostes gastronòmiques, patrimoni cultural o telèfons d'interès, entre d'altres. Per als ajuntaments, a més, els aporta informació sobre el perfil de visitants i les seves preferències.

Aquesta guia turística alimentada amb la tecnologia IA vol ser la solució a aquells visitants que no troben la informació que els fa falta, entre altres coses, perquè l'oficina de turisme està tancada en aquell moment. "Hi ha molts llocs web amb informació, però no està ordenat de manera intel·ligent; aquesta guia és un motor capaç de buscar de diferents llocs la informació que necessita i en l'idioma que ho ha demanat", explica Joan Corbella (New Ideas & Solutions), un dels impulsors juntament amb Jordi Puig (Tridenia). S'ha començat amb català, castellà, anglès i francès i la idea és anar-ne incorporant de nous més endavant.

El que ha de fer el visitant és capturar el codi QR amb el mòbil, omplir unes dades com ara lloc de procedència i número de telèfon i tot seguit se li obrirà al canal de WhatsApp amb forma de xat amb el missatge 'Benvingut al servei Camprodon Turisme'. "Respon tot allò que li pot passar pel cap al visitant, des d'informació turística, històrica o patrimonial i el sistema li contesta de manera amigable", detalla Corbella.

Una usuària escaneja el codi QR per activar la guia / Lourdes Casademont/ACN

Els impulsors remarquen que també és una eina de promoció de l'economia local per donar a conèixer restaurants, botigues i tot el comerç de proximitat. La informació apareix en ordre aleatori i diferent a cada recerca per donar les mateixes oportunitats a tothom. "A Internet trobem primer qui més paga i per tant sempre trobem informació interessada; el nostre motor no es comporta d'aquesta manera, sinó que de forma aleatòria et presenta tothom que participa activament a la vila", detalla. Des del seu punt de vista, aquesta tendència és la que s'ha de potenciar per garantir la viabilitat de negocis més petits enfront de grans corporacions.

Conèixer els interessos del visitant

Aquesta eina també permet recollir els interessos, motivacions i els diferents perfils del visitant i adaptar l'oferta en funció de les respostes. Aquest és un punt clau, segons l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart: "El que costa més és tenir el retorn de la gent que ens visita, les inquietuds, què estem fent malament i què cal potenciar". Per al batlle, amb una oficina de turisme s'arriba allà on es pot, ja que els recursos personals i econòmics són limitats.

Per Jordi Corbella, "és una oportunitat de futur molt gran en creixement i estalvi per direccionar els pocs diners que tenim per promoció turística i ser més eficients". L'altre ideòleg del projecte, Jordi Puig, explica que, de cara a l'estiu, preveuen replicar aquesta eina a altres punts de Catalunya i "seguir creixent". L'usuari no ha d'assumir cap cost perquè són els consistoris els que ho assumeixen.

Els creadors de la guia turística amb IA de Camprodon / Lourdes Casademont/ACN

"M'han recomanat una casa modernista, no en tinc ni idea"

La Isabel és una turista de Barcelona que ha vingut a Camprodon a passar el dia. Explica a l'ACN que un veí del poble li ha recomanat una casa modernista que acaben de reformar. No té massa temps i volia fer una visita ràpida. "No tinc ni idea del que anem a veure", admet. Després de provar la guia turística amb IA descobreix exactament on és i també informació del que hi podrà veure. "Almenys és fàcil d'utilitzar; suposo que si li fas preguntes més complicades, al final has de pensar que és un robot, però ens ha portat al lloc", afegeix.

Qui també ho veu com a una eina "útil" és la Sandra, procedent de Barcelona. "Està bé perquè no fa falta anar a l'oficina; si tens algun dubte o vols saber algun horari de botigues o llocs d'interès està bé poder-ho consultar", afirma.