Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya segons Forbes

La revista Forbes, una de les més prestigioses del món, ha publicat per setè any els noms més destacats i importants de la medicina a Espanya. Una classificació amb els 100 millors especialistes i que per primera vegada inclou una professional gironina.

La llista reuneix professionals de reputació nacional i internacional per excel·lència en el desenvolupament de la seva activitat clínica, assistencial, divulgadora, investigadora i/o docent. El llistat de Forbes s’elabora basant-se en l’opinió de periodistes del sector sanitari i en funció de la presència d’aquests facultatius als mitjans, ocupació de llocs de rellevància, reconeixements i aportacions realitzades en l’àmbit de l’assistència, la docència i la investigació.

Entre els facultatius reconeguts, doncs, hi ha Virginia Ruiz. Nascuda a la ciutat de Girona el 1966, es va llicenciar en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va especialitzar en radioncologia a l’hospital de l’Esperanaça de Barcelona i va completar la seva formació al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York.

Ruiz ha dedicat tota la seva carrera, una trajectòria de més de 25 anys, a l’oncologia radioteràpica a diversos hospitals espanyols, però des del 2005 desenvolupa la seva activitat assistencial com a metgessa adjunta al Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari de Burgos.

Interessada en la divulgació a les xarxes socials, el 2012 va posar en marxa el blog Un Rayo de Esperanza, dirigit a pacients. A més, des del desembre del 2017 lidera el Projecte HONCOR per a la humanització de l’oncohematologia i radioteràpia. Així mateix, exerceix la docència com a professora adjunta a la Universitat de Burgos, al Programa Interuniversitari de l’Experiència.

Ruiz explica a aquest diari que es mostra molt satisfeta de formar part d’aquesta llista i que quan se’n va assabentar va ser tota una sorpresa. «Ho vaig saber per la premsa, des de Forbes no t’ho comuniquen oficialment però quan em vaig veure al llistat oficial ja ho vaig començar a assimilar; crec que han valorat que fa més de deu anys que faig divulgació a través del meu blog personal dirigit als pacients i pel projecte d’humanització, que intenta recuperar tota la part humana, a vegades oblidada per la Medicina», explica.

Un dels objectius d’aquest blog, que també difon a través de les xarxes socials, és «posar llum sobre les ombres que envolten el càncer». Ruiz matisa que la idea va sorgir per una persona propera que va patir càncer de pulmó i es va adonar que encara hi ha molt desconeixement cap a la radioteràpia. «En aquell moment s’estava potenciant molt tot el tema de les xarxes socials i vaig trobar que era una bona oportunitat per afegir-m’hi per donar a conèixer aquesta especialitat a la població, ja que ningú més ho feia».

A partir d’aquí, assegura que el feedback va ser imminent, i ha anat rebent consultes de persones d’arreu del món, també d’Amèrica, ja que el blog és en castellà i és més fàcil arribar-hi. Actualment ja té compte de Facebook, X (abans Twitter) i Instagram. «Només em falta TikTok, però hauré de demanar ajuda a les meves filles», bromeja.

Va marxar de jove per estudiar

Ruiz va viure i estudiar a Girona, a les Dominiques i Maristes, fins que va marxar per estudiar Medicina a Barcelona. «A l’època de després de les Olimpíades de Barcelona hi havia poques places i vaig voltar molt fins que em vaig establir a Burgos, també per motius personals, tot i que conservo la família a Girona, i per això torno sovint a casa». L’hospital on treballa és d’una magnitud similar al Trueta, tot i que engloba població de dues províncies més i, per tant, té més llits.

«La radioteràpia ha progressat molt en els últims anys, de forma paral·lela a les noves tecnologies, estem molt lligats amb la física i la intel·ligència artificial jugarà un paper clau en el futur», conclou.