Les últimes pluges garanteixen un "bona quantitat" de farratges per alimentar el bestiar gironí

Les pluges intermitents de les darreres setmanes han suposat una "enorme alegria" pels pagesos gironins que veuen com no hauran de comprar farratge i podran fer servir el que han plantat per alimentar el bestiar. Les regades del mes de març han fet que es pugui començar a tallar el que s'ha sembrat i que servirà per donar de menjar al bestiar. Una situació que ha tranquil·litzat els pagesos que patien per si l'havien d'acabar comprant a fora, amb l'increment de costos que suposa. A més, des del sector celebren el moment en què ha plogut, ja que el consideren "clau" per la crescuda i desenvolupament del cereal. Tot plegat dona esperances als pagesos de les comarques gironines que, però, segueixen deixant clar que la situació és "complicada".

Les pluges del març i l'alta humitat que porta fent durant aquest mes han suposat una glopada d’aire pels pagesos gironins. Per una banda pels sembrats, que han vist com les precipitacions -especialment les que hi va haver el cap de setmana del 9 i 10 de març- han permès una “bona crescuda” dels sembrats. A més, des d’Unió de Pagesos assenyalen que l’aigua va arribar en un moment “clau” pel desenvolupament del cereal i per tant ha “plogut molt bé”. Però si hi ha un col·lectiu està més tranquil a les comarques gironines és el ramader.

Molts d’ells ja donaven per fet que, si no plovia, haurien d’anar a comprar farratge a fora, amb el sobrecost que això suposa. Ara, però, les coses han canviat radicalment i les pluges garanteixen que es pugui fer una bona tallada de farratges com la userda o raigràs a finals d’aquest mes de març.

Amb això, els pagesos donen per fet que podran alimentar el bestiar durant uns mesos i en alguns casos, en explotacions més petites, en tindran per tot l’any. A més, si durant el mes d’abril torna a ploure com es preveu, es podrà garantir un rebrot que permetria ser molt optimistes.

El coordinador d’UP a l’Alt Empordà, Xavier Frigola, reconeix que van començar la sembra del 2024 “preocupats”, precisament perquè venien d’un 2023 “molt dolent”. “Que hagi plogut en aquesta època que és la més precisa ens dona una previsió d’un primer dall important i aleshores veurem què. Però de moment està ben encarat”, destaca.

Situació “crítica”

Frigola assenyala que la situació era “crítica” en relació als farratges per alimentar els animals. En aquest sentit, el coordinador d’UP a l’Alt Empordà destaca que molts pagesos havien d’anar a comprar a França a un preu “que mai s’havia vist”. Un bon exemple, diu Frigola és el cas de la palla que estava a un preu molt cara.

“Ha estat una vàlvula per treure la pressió i que les despeses tornin a un punt que siguin assumibles. Havíem d’anar a buscar el menjar allà on fos i això generava un cost que per nosaltres no era suportable”, remarca.

Segueix faltant molta aigua

Frigola deixa clar que, malgrat aquest episodi de pluja i humitat, la situació encara “és molt complicada” en relació a les reserves d’aigua i explica que amb el tema del cereal han “treballat preventivament”. En aquest sentit, explica que molts pagesos han optat per sembrar blat i ordi en comptes de blat de moro que necessita molta més aigua.

El coordinador d’UP explica aquest any “veurem molt poc blat de moro plantat” i recorda que la zona de l’Alt Empordà s’abasteix de l’aqüífer del Fluvià i la Muga i que estan molt mancats. A més, el pantà de Darnius-Boadella amb prou feines ha crescut amb les pluges i segueix a un nivell baix, proper a l’11%. Per tot plegat, Frigola segueix alertant que la situació és “complicada” i que aquest respir és només momentani. “Ens cal aigua a la primavera”, conclou.