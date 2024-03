Girona va tancar l’any amb més cibercrims que robatoris

Durant l’any 2023 els delictes perpetrats a través d’Internet (i principalment les estafes informàtiques) van experimentar una pujada considerable a la província gironina, i és una de les modalitats delictives que més ha crescut els últims anys. Les xifres anuals del balanç de criminalitat que el Ministeri de l’Interior elabora juntament amb les policies territorials indiquen que en un any s’han interposat 8.555 denúncies per infraccions relacionades amb la ciberdelinqüència, una xifra que suposa un 20,2% més que l’any 2022.

Aquests delictes, que principalment es perpetren en la modalitat d’estafes informàtiques, copsen el 17,7% de tota la delinqüència registrada durant l’any. Segons indica el balanç, en només vuit anys les estafes informàtiques s’han multiplicat per sis, amb una crescuda d’un 500%. A escala catalana, els cibercrims han augmentat un 18%. Si es compara aquests delictes, que consten de forma separada al balanç, amb la criminalitat convencional, es pot constatar com aquesta última ha caigut un 13% amb 39.627 infraccions.

Si sumem totes les denúncies interposades per qualsevol modalitat de criminalitat, la xifra és de 48.182 denúncies, un 1,9% més.

Per la seva banda, les modalitats de robatori (amb violència i a establiments o domicilis) van mantenir unes xifres lleugerament inferiors a les de l’any anterior, amb un total de 7.158 infraccions, un 5,3% menys. Els delictes amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions són els que més van caure, concretament un 6,7%. Amb tot, es tracta d’un delicte que preocupa la ciutadania i que suposa una mitjana de gairebé sis robatoris al dia, segons dades dels Mossos. A més, fa uns mesos l’agent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de Girona, Marta Pla, alertava que encara hi ha casos en què no es denuncien perquè l’assegurança no ho cobreix o perquè ho consideren una pèrdua de temps, i això minva les possibilitats de prendre mesures de prevenció i tenir una radiografia real del problema.

Els furts són la modalitat de sostracció més habitual, amb 12.993 denúncies, un 2,4% menys que l’any anterior. En canvi, els robatoris de vehicles han experimentat un creixement destacat, amb un centenar de casos més, situant-se als 684 casos (un 17% més).

Les dades gironines mostren els delictes d’homicidi i temptatives d’homicidi que hi va haver durant el 2023. En total, es van registrar 8 homicidis o assassinats, dos menys que l’any anterior, i 19 intents d’homicidi, quatre més que l’any 2022. També es va interposar una denúncia per segrest a la demarcació.

El tràfic de drogues, a l’alça

Un altre dels fenòmens delictius que ha experimentat una pujada és el tràfic de drogues, que durant l’any va augmentar un 23% a la província, passant de 450 casos a 555. De fet, la demarcació gironina és una de les províncies amb més casos de tràfic de drogues de tot Espanya, no només de cultiu i venda sinó que també hi ha Les dades, que mostren infraccions dels municipis gironins (Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols), dibuixen un creixement d’aquest delicte a pràcticament totes les localitats, exceptuant Figueres, on es va registrar un cas menys que l’any anterior. Lloret és el municipi on més van pujar amb 84 casos, una xifra que triplica la que es va assolir l’any 2022.

En últim lloc, el balanç mostra un gruix de delictes que s’emmarquen en la categoria de la resta de fets delictius, que sumen 19.813 denúncies, una xifra que suposa una caiguda d’un 1,5% si la comparem amb la que es va registrar a finals de l’any 2022.

Les violacions a la província de Girona van créixer un 44% durant l’any 2023, amb un total de 156 denúncies presentades davant els cossos policials, 48 més que l’any anterior. Segons recull el balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior, es van denunciar un total de 828 casos relacionats amb delictes contra la llibertat sexual, una xifra que suposa 102 casos més en un any.

Palafrugell, on més augmenten

L’informe mostra que, almenys als municipis gironins amb com a mínim 20.000 habitants, aquests delictes han augmentat a Lloret de Mar, a Girona, Roses, a Salt, Sant Feliu de Guíxols i a Palafrugell en més o menys mesura, mentre que van mantenir unes xifres similars o més baixes a Figueres, Olot i Blanes. A Girona és on es van denunciar més casos, concretament 142, de les quals 24 es van interposar per violacions.

Palafrugell va tancar l’any amb un augment d’un 26% de la criminalitat, essent el municipi on més van créixer les denúncies de delictes durant el 2023. Es van perpetrar 1.309 casos, i els robatoris amb força a domicilis van ser un dels delictes que van experimentar més pujada, amb 73 casos (87% més), per davant dels robatoris a altres establiments, amb 95 casos (72%).

A més, en un any els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries han passat de 11 a 20 infraccions. També han pujat les sostraccions de vehicles, passant de 17 a 32.

Per darrere de Palafrugell, Girona, Blanes i Olot també van experimentar un creixement de delictes durant l’any passat. En xifres totals, és a Girona on es van perpetrar més fets delictius, concretament 7.225, un 5,8% més, dels quals 1.311 van ser comeses per mitjans informàtics. A Girona els robatoris amb violència van pujar a 323 ( un 14% més), mentre que els robatoris a domicilis o altres establiments van disminuir un 14% amb 591 casos. També han crescut les denúncies per violacions, passant de 16 a 24, així com la resta de delictes contra la llibertat sexual, amb 118 denúncies.

Figueres se situa en segona posició en delictes (3.757, un 4,8% més), i Lloret està en tercer lloc amb 2.996 casos, un 4,4% menys. A Roses, Sant Feliu de Guíxols, Banyoles i Salt els delictes van caure.

Subscriu-te per seguir llegint