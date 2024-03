Les temperatures suaus de l'hivern fan baixar els incendis ens habitatges gironins

Els Bombers han apagat en el que va d’any a les comarques gironines 286 incendis en habitatge. Això són 43 menys que el mateix període de l’any passat i que engloba bona part de l’hivern. El mes en que més diferència hi ha hagut ha estat el febrer on es van fer 76 sortides per atendre aquesta emergència, les mateixes que el mes de març, però 31 menys que el febrer de 2023. Una explicació d’aquesta diferència, reconeixen els Bombers, pot ser el fet que les altes temperatures que es van registrar en diversos dies de febrer en particular i de la resta d’hivern en general va fer que “s’encenguessin menys estufes i aparells elèctrics” per escalfar la casa i això reduís el risc de generar un foc.

Entre el gener i el febrer de 2023 es van produir un 30% dels incendis en habitatge a les comarques gironines. En concret, van ser 138 focs el primer mes de l’any i 107 el segon. Les xifres aquest 2024, però, han canviat especialment pel que fa al febrer, mes en el qual els Bombers van haver d’apagar 76 incendis a les llars de la demarcació. Això són 31 menys que fa un any i representa una caiguda d’un 29%. Aquesta davallada explica que en el conjunt de l’hivern hi hagi hagut menys incendis d’aquest tipus a les comarques de Girona.

El cap del Servei de Prevenció dels Bombers, el sotsinspector Carles Noguera, assenyal que "és molt possible" que el fet que no s'hagin encès tantes estufes o xemeneies per les temeperatures altes que es van registrar en diversos dies de febrer és un element que ha influït. En aquest sentit, Noguera recorda que hi ha tres causes que tenen identificades com els "principals factors de risc" en un incendi a la llar. D'una banda, els focs que es puguin ocasionar a la cuina i que són "transversals" durant tot l'any.

Un altre factor de risc és la sobrecàrrega elèctrica. Aquest sí que està més vinculat a l'hivern, ja que es troben amb situacions on un mateix endoll alimenta diversos aparells, com estufes o radiadors. "Si el lladre s'encén i va cremant pot agafar un sofà o unes cortines i tenim l'incendi", recorda. El tercer factor i relacionat amb els mesos de més fred són els focs originats per l'encesa d'estufes de gas o llars de foc. En aquest cas, Noguera demana tenir cura de les xemeneies i ten ir-les netes, ja que el sutge que s'acumula pot encendre's fàcilment. En relació a les estufes de gas, recomana col·locar-les a una distància prudencial d'elements inflamables.

La Selva, la més afectada

Dels 286 incendis que hi ha hagut a les llars gironines, la comarca de la Selva ha estat la que més n'ha patit. En concret, n'ha tingut 76 aquest primer trimestre de l'any, deu més que l'Alt Empordà. La tercera comarca en incendis ha estat el Gironès amb 57 i el Baix Empordà amb 47. La Garrotxa n'ha comptabilitzat 20, mentre que el Pla de l'Estany i el Ripollès n'han tingut deu cadascuna.

Pelñ que fa a ciutats, la més afectada ha estat la capital, Girona que ha patit 26 incendis, onze més que Figueres. Lloret de Mar n'ha registrat tretze, un més que Blanes i tres més que Olot.

Inhalar fum, el principal risc

Una de les recomanacions dels Bombers és la d'instal·lar detectors de fum a diferents estances de les cases perquè alertin de l'origen de qualsevol classe d'incendi. El cap de Prevenció assenyala que són aparells que no necessiten cap tipus de coneixement tècnic i que "ens avisen al més mínim indici". Noguera remarca que "és important no exposar-se mai al fum" d'un incendi perquè, diu, "la inhalació és una de les principals causes de mort" quan es produeix un foc.

En aquesta línia, Noguera recomana "sortir de l'habitatge, si es pot evitar exposar-se al fum". En cas de no poder-ho fer, la recomanació en cas d'incendi a casa és "tancar totes les portes i avisar als Bombers" perquè "la distribució de parcs del cos permet que arribin en un temps màxim de vint minuts". A banda de tancar portes per dificultar que el fum avanci, si es pot és important col·locar tovalloles molles a les escletxes. També es recomana quedar-se en una estança on les persones puguin ser detectades des de l'exterior.

Dos focs i mig per dia el 2023

Els Bombers han apagat una mitjana de dos focs i mig al dia a les llars de la Regió d'Emergències de Girona aquest 2023. En concret, des de principis d'any i fins al 10 de desembre, el cos ha actuat en 846 incendis; una xifra que és lleugerament superior a la de l'any anterior, quan se'n van registrar 817.