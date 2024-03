Manaies infantils a Blanes i viacrucis vivents a Castelló i Sant Hilari Sacalm

Diverses localitats gironines estan celebrant aquests dies els seus actes de Setmana Santa.

A Blanes, per exemple, van celebrar divendres el VII Canvi de Capità dels Manaies Iuniores. Mateu Balmanya és el nou comandament en substitució de Martí Serra, i també s’ha incorporat una nova signífera, ja que l’anterior ha passat a formar part del destacament dels adults. El lloc triat va ser el mateix escenari què ja l’havia acollit aquests darrers anys: la Plaça Verge Maria, a tocar del Carrer Raval. Un cop arribats aquí es va oficialitzar el relleu en la comandància dels Manaies Iuniores que, malgrat la seva joventut, sempre es prenen la responsabilitat de fer tant la desfilada com el canvi de capità de la manera més solemne possible.

A Bellcaire d’Empordà, ahir es va celebrar Bandera de Catalunya, que recorda la fi del comtat d’Empúries. Per a commemorar aquesta efemèride, es van fer visites teatralitzades, un mercat medieval i es va comptar amb música trobadoresca.

A Sant Hilari Sacalm, una nova edició del Viacrucis vivent va tornar a omplir ahir al vespre el poble de veïns i visitants. Es tracta d’una tradició de més de tres segles i una de les seves escenes més emotives és el Calvari, situat als afores de la població.

Finalment, un altre lloc on es va celebrar ahir un Viacrucis vivent va ser Castelló d’Empúries. En aquest cas, compta amb un centenar de participants i en els darrers anys s’ha convertit en un dels elements més tradicionals de la Setmana Santa castellonina.