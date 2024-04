L'AP-7 concentra la majoria de complicacions en l'operació tornada de Setmana Santa

L'AP-7 concentra les retencions aquest Dilluns de Pasqua en l'operació tornada de Setmana Santa. Uns 343.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona a les 14.00 hores en l'operació retorn, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Això significa un 58% dels 590.000 vehicles previstos. Les retencions d'aquest Dilluns de Pasqua al migdia són d'uns 43 quilòmetres a tot Catalunya, lluny dels 107 quilòmetres de cua del 2023. Un 60% menys. L'AP-7 continua concentrant la majoria de complicacions a la xarxa viària, tot i que s'han rebaixat les aturades. A les 14.45 hores, destaquen els 7 quilòmetres de circulació lenta entre l'Arboç i Santa Margarida i els Monjos, els 5 quilòmetres entre l'Ametlla de Mar i Vandellòs o els 3 quilòmetres de Banyeres del Penedès.

Amb el pronòstic de sol i absència de pluges, Trànsit ha pogut desplegar els carrils addicionals a l'AP-7 i la C-32 i, de fet, ja ha obert a les 12.00 hores el carril addicional a l'AP-7 sud/B-23 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei.

28 morts en el primer trimestre, sis menys que el 2023

El Servei Català de Trànsit també ha fet balanç del primer trimestre del 2024 que s'ha tancat amb 28 persones mortes a les carreteres de Catalunya, sis menys que en els primers tres mesos del 2023 (34). Això es tracta d'una reducció del 17,6% de víctimes mortals, que s'eleva a un 24,3% menys respecte al mateix període de 2019 (37 morts). Al llarg d'aquests primers tres mesos del 2024 també s'han registrat 163 ferits greus, un 3,2% més que en el mateix període del 2023.

Per demarcacions, Barcelona acapara la major part de víctimes de trànsit amb 13 morts, els mateixos que l'any passat i tres més que el 2019. La segueix Tarragona, amb 8 morts, però 1 menys que l'any passat i 6 menys que el 2019. A Lleida hi ha hagut 4 víctimes mortals, la meitat que el primer trimestre de 2023 i amb reducció també respecte 2019, quan es van registrar 7 morts. Per últim, a Girona han mort 3 persones a la xarxa interurbana, cosa que representa una víctima més que l'any passat però la meitat que l'any 2019.

Les víctimes: 24 homes i quatre dones

De les 28 víctimes mortals a les carreteres catalanes en aquest primer trimestre del 2024, 24 eren homes i 4, dones. Les dades de sinistralitat d'aquest primer trimestre també mostren un alt percentatge d'homes entre els ferits de gravetat: dels 163 ferits greus en accident de trànsit, 120 són homes i 43 són dones. Pel que fa a l'edat, 22 de les 28 víctimes tenien més de 45 anys. En paral·lel, una tercera part dels finats pertanyien a col·lectius vulnerables: 8 eren motoristes i 2 eren vianants. No obstant això, Trànsit destaca que hi ha hagut una "contenció" de la sinistralitat de motoristes (no ha augmentat respecte a les xifres de 2023 i 2019) i que tampoc s'ha registrat cap víctima ciclista (durant el primer trimestre de 2019 n'hi havia hagut 2).