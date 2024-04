Un projecte de mentoria uneix estudiants i professionals del Ripollès per despertar vocacions: "M'ha ajudat molt"

Els estudiants que cursen 4t d'ESO a Camprodon tenen l'oportunitat de conèixer un professional que els explica i assessora sobre el que podria ser la seva professió del futur. És un projecte de mentoria que impulsa la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon. "Els nanos no hi estaven acostumats i està donant resultats molt interessants", assegura a l'ACN el seu coordinador, Jaume Bertranpetit. Tot i que van començar l'any passat, el ventall de professions sol·licitades ja és molt variat, com ara un enginyer de F1 o un professional d'electromecànica. Un dels joves participants, Cesc Ibáñez, està molt satisfet perquè ha pogut focalitzar millor l'itinerari professional: "M'ha ajudat molt, al principi no tenia idea de res".

A la Vall de Camprodon han volgut resoldre una necessitat vital dels seus joves com és decidir a què et vols dedicar professionalment. L'eina escollida és un projecte de mentoria. "El mentor és una persona que treballa i ha fet a la vida una cosa semblant a la que ells volen, és externa a l'escola i a la família", detalla Bertranpetit. La idea és que puguin parlar i compartir les inquietuds i dubtes que tenen i orientar-los per veure quins camins poden seguir.

Un dels mentors és Marià Morer, gerent d'un taller mecànic a Camprodon. És el segon any que participa al programa i n'està molt content perquè creu que supleix la falta de la figura de l'aprenent, molt necessari en un moment en què falta gent formada. "Costa que vingui gent a treballar aquí, es pensen que això és la Sibèria", diu. Al final, però, també creu que el més important és ajudar als joves: "Sé que és bo que algú estigui al teu darrere i et vagi guiant; en el meu cas no es pot comparar perquè vaig tenir el meu pare -també mecànic- i és molt important, encara que acabin dedicant-se a una cosa diferent".

Aquest any Morer és el mentor d'en Cesc Ibáñez, un jove que volia conèixer un mecànic. Parlant amb ell va veure que realment el que realment volia fer l'estudiant era electromecànica i, malgrat no tenir coneixements específics, ja va idear una forma per ajudar-lo: el va portar a Vallter a conèixer el responsable de la màquina de fer neu. "És una persona que d'aquí a vuit anys es jubilarà, qui sap si en Cesc serà el seu successor", afegeix. Per al jove també està essent molt positiu: "M'ha ajudat molt, al principi no tenia idea de res", admet, tot afegint que ha pogut decidir quin és l'itinerari professional que vol fer.

Com preparar-se per arribar a ser mecànic de F1

Entre les propostes de mentoria hi ha hagut una noia que volia aprendre a ser pagesa o un futur enginyer de F1. Aquest és el somni d'Albert Verdaguer, estudiant de 17 anys. Quan li van dir que li havien trobat un enginyer industrial que tenia nocions d'aquest camp va quedar molt sorprès. "No em pensava que em trobarien un mecànic que em pogués explicar tan bé on havia d'anar, les especialitats i activitats com la Formula Student", un programa universitari en què construeixen un cotxe de carreres i el porten a competir per Europa. Assegura que ara té una motivació extra per estudiar i poder seguir aquest somni.

El seu mentor és Pol Ricart, de 27 anys, un enginyer industrial que treballa actualment en una empresa de bioenginyera dissenyant exoesquelets per a pacients amb lesions medul·lars. Per a ell, aquest projecte és una "gran eina" per despertar vocacions entre els joves de la vall i descobrir perfils professionals que potser ni coneixen. Ser el mentor d'un estudiant, diu, és "molt gratificant": "Només el guies, li expliques el ventall de possibilitats i que ell triï". Ja han fet diferents trobades presencials i també s'escriuen per aclarir dubtes concrets.

De la seva banda, el coordinador del projecte, Jaume Bertranpetit – científic especialitzat en la genòmica i la biomedicina- explica que han sorgit experiències "molt boniques". Ell està fent de mentor a una noia que té diabetis tipus 1 i que vol estudiar biomedicina. "Ella se sent realitzada i jo em sento encantat". I remarca quin és l'objectiu final de programa. "Si gràcies a la mentoria, aconseguim que tots els nois i noies de la Vall estudiïn una mica més de temps, hi sortirem guanyant".