La Costa Brava, el «punt negre» dels temporals

El temporal -el tercer en un mes- que ha protagonitzat (i fustigat) la recta final de Setmana Santa ha causat estralls en diversos punts del litoral gironí. A Lloret de Mar s’ha endut part del passeig de la platja de Fenals, amb 100 metres de mur ensorrat i 40 de paviment esfondrat.

A principis de març, el temporal ja es va emportar part del passeig de Fenals. Aleshores, l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, va reclamar a la Generalitat una actuació «urgent» abans de l’estiu, una situació que ara encara s’ha agreujat més amb l’inici de la temporada turística. La imatge, que Lamelas titlla de «dramàtica», posa en risc Lloret com a destinació turística: «És un desastre, vivim del turisme i aquestes destrosses devaluen molt el municipi, el turisme internacional que ens visita és molt sensible i fàcilment pot canviar de destinació». I és que aquest tram del passeig fa tres setmanes que està tancat al trànsit «perquè no garanteix cap mesura de seguretat». Aquesta Setmana Santa, les guinguetes que s’ubicaven a Fenals no han pogut obrir perquè «directament no hi havia sorra». El consistori es dona fins al maig, quan acaba l’època de temporals, per decidir si hi porten més sorra o si ja s’ha redistribuit de forma natural.

En un càlcul intern, l’Ajuntament xifra els danys entre els 6 i els 8 milions d’euros, a l’espera que la Generalitat faci el càlcul oficial. «En breu ens han de comunicar quina serà la solució d’urgència perquè el negoci de moltes famílies depèn del bon estat del passeig», subratlla Lamelas.

A Sant Antoni de Calonge, assegura el regidor de Platges, Raoni Molina, la situació està «al límit». L’Ajuntament ha hagut d'acordonar dues zones (Torre Valentina i la part central del passeig) i tallar l'accés a peu a Es Monestrí pel despreniment d’un marge del passeig. A Torre Valentina, el temporal ha descalçat sis palmeres. L’aigua també ha entrat en alguns establiments, sobretot terrasses, de la part central del passeig. Ara, el que més preocupa al consistori són els edificis del front marítim, molt exposats als efectes del temporal. «Estem a la intempèrie, si d’aquí a una setmana hi ha un altre temporal no sabem què pot passar», alerta Molina. Avui han convocat una reunió interna per analitzar «la gravetat» de la situació i fer una estimació dels danys. El consistori reclama que es desencalli el projecte per construir nous espigons, que evitarien que el mar engoleixi la platja.

A l’Estartit, els danys s’han concentrat a la zona del Freu, on el temporal ha inundat part del passeig, així com també alguns carrers laterals. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí fa més de set anys que reclama als governs de la Generalitat i de l’Estat mesures urgents per reduir el risc d’inundacions, de moment, però, sense èxit.

L’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, assenyala que les inundacions «s’han accentuat amb el canvi climàtic» i assegura que «ara, amb una petita inversió es podria solucionar el problema». El temporal també ha causat destrosses a la platja Gran, que ha quedat «totalment inundada». Tot i això, Colomí descarta que s’hi hagi d’evocar més sorra. Tot i que per ara la garbinada no ha produït danys importants, l’alcalde de Torroella alerta que «si no s’actua d’immediat, en un futur pot comportar problemes greus». Celebra, però, que actuacions com el sistema dunar o la desurbanització de la Pletera han actuat com a barreres de fre. Amb tot, Colomí alerta que la Costa Brava és el «punt negre» dels temporals, que massa sovint acaben amb inundacions.

De moment, el consistori encara no ha fet un càlcul dels danys. Al llarg d’avui, els serveis tècnics municipals avaluaran les destrosses i enviaran un informe a Costes, tant de la Generalitat com del govern de l’Estat, així com també a Ports de la Generalitat, dibuixant les inversions que s’han de dur a terme a les dues zones afectades.

