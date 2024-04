Gran participació de visitants a la processó de Campdevànol

Per divuitè any consecutiu va sortir per Divendres Sant la Processó amb passos vivents de Campdevànol, que va recórrer els principals carrers de la població per acabar a l'església Sant Cristòfol. La població va rebre un gran nombre de visitants d’arreu de Catalunya per veure la històrica processó, única mundialment, on els passos són persones de la població i comarca estàtiques i mudes.

Durant els darrers mesos, l'organització va portar a terme una campanya de captació de participants per no perdre la tradició del Divendres Sant al municipi fent que augmenti notablement la participació juvenil en aquesta nova edició.

LA PROCESSÓ VIVENT DE CAMPDEVÀNOL

La Processó de Campdevànol és l’única en l’àmbit mundial que els passos són vivents, estàtics i muts. La història explica que, després de las Guerra Civil (1936-1939) les figures es varen cremar i en aquells anys no hi havia suficient economia per comprar-ne de noves. L’única manera de representar la processó era caracteritzant a persones de la població i construir els passos.

Com cada Divendres Sant, prop de 500 persones, comerços i entitats de la població de Campdevànol i comarca van recórrer els principals carrers del municipi amb una processó que es va convertir en una de les insígnies de la població. "L'Hort de Getsemaní", "L'Ecce Homo", "El Camí del Calvari" i "El Davalla ent de la Creu" són els passos vivents que s'ubiquen a sobre d'unes carrosses impulsades pels veïns.

La processó, que es complementa amb la imatge de la Dolorosa, el Sant Sepulcre, els romans, la Verònica, la Samaritana, Judes, les Tres Maries, els nens amb els improperis i un acompanyament musical de vent i percussió, va acabar a l'església del municipi on es va dur a terme la tradicional composició de passos i l'actuació musical de l'Ona Roma, al violí, i Jordi Ballesteros al piano interpretant "Record i memòria" música que s'interpretava en els seus orígens.