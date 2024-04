Un minut de silenci pel crim de Bellcaire

Un minut de silenci davant la seu de la Generalitat a Girona per condemnar el crim que s'ha viscut a Bellcaire d'Empordà i rebutjar, una vegada més, la violència vicària. L'Ajuntament de Girona també s'ha bolcat en la causa per manifestar-se en contra de les violències masclistes.

Aquest dimecres, un nen de cinc anys ha mort assassinat pel seu pare en un pis del municipi. La mare del menor ha resultat ferida molt greu en ser apunyalada per l'home. La mare va tenir temps de demanar ajuda als veïns cap a quarts de cinc de la matinada i van alertar els efectius d'emergències. La dona, de 29 anys, va ser atesa pel SEM i traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta, mentre que pel menor malgrat els intents dels sanitaris, no l'han pogut remuntar i ha mort arran de les ferides d'arma blanca.

La mare es troba ingressada greu a l'hospital, encara que no es tem per la seva vida. Pateix politraumatismes al cap i també presenta nombrosos talls a diferents parts del cos. Es troba en estat de xoc i encara no ha prestat declaració.

Antecedents de violència masclista

Els agents sospiten que el detingut, de 27 anys, suposadament va matar al menor davant la mare per a causar-li el patiment més gran possible i després li va propinar una pallissa brutal, però la va deixar viure perquè patís el dol per haver perdut al seu fill. L'Astrid té la mandíbula trencada i la policia va trobar una dent al llit i un altre al menjador. Les úniques ferides per arma blanca que presenta són talls superficials en la cara.

La parella estava en tràmits de divorci i hi hauria antecedents de violència masclista. L'home va entrar de matinada a la casa i després que la parella hagués mantingut una forta discussió per telèfon unes hores abans. Ell tenia una maleta preparada a l'habitatge, ja que ella havia decidit separar-se i feia alguns dies que no dormien junts. Després del crim, l'home va fugir.

Els Mossos d'Esquadra van activar la cerca sobre el terreny i van aconseguir localitzar el pare caminant per una carretera d'Albons, on se l'ha detingut. El detingut passarà a les pròximes hores davant el jutjat de la Bisbal de l'Empordà i podria ser acusat d'assassinat entre altres delictes.