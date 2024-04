Detenen el conductor de la furgoneta que va provocar la mort d'un motorista de 19 anys a Puigcerdà

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la tarda per un delicte d'homicidi imprudent el conductor que va xocar amb una motocicleta i va provocar la mort d'un jove de 19 anys dimecres passat a la carretera N-260, al seu pas per Puigcerdà. La detenció s'ha fet al voltant de les 17.30 h de la tarda després de la investigació que es va obrir arran dels fets, segons han explicat fonts policials. El sinistre va tenir lloc dimecres poc després de les sis de la tarda al quilòmetre 180 de la via esmentada, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). El motorista va resultar ferit crític i va ser evacuat en helicòpter medicalitzat al centre hospitalari sabadellenc, on dijous finalment va morir.

Arran de la incidència es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).