Les comissions del ferrocarril, decebudes amb els estudis

Les comissions promotores dels nous ferrocarrils arreu de Catalunya, incloses les línies de la Costa Brava, Olot-Girona, Lloret-Blanes i Pirineus (Alp-la Seu -Andorra) han mostrat públicament la seva decepció amb els primers resultats que la Generalitat els ha mostrat dels estudis de viabilitat d’aquestes línies. «Són estudis encara amb moltes incerteses, sense proposar un itinerari recomanat per a cadascuna de les línies en procés de construcció», lamenten. En un comunicat fet públic fa unes setmanes -just abans de la convocatòria electoral-, les comissions critiquen que els estudis, a hores d’ara, «naveguen entre moltes alternatives, amb estimacions de demanda a la baixa i massa inconcrecions i vaguetats». És per això que tenen la impressió que la direcció tècnica de la Generalitat «no té gaire interès en què cap d’aquestes línies s’acabi construint».

Tot i això, les comissions recorden que cap dels ferrocarrils que s’han construït al llarg de la història de Catalunya han estat aprovats amb criteris tècnics, sinó «sota el criteri de política pública necessària». Per això, creuen que, si el Govern de debò creu en el ferrocarril, «ha de donar llum verda de sortida a tots els projectes que avui són sobre la taula», tot passant a encarregar-ne tots els projectes constructius. «Només serem capaços de descarbonitzar la mobilitat de Catalunya amb un ferrocarril que jugui un paper central», indiquen.

Subscriu-te per seguir llegint