Més d’un centenar d’infermeres de Girona reben formació en el tractament de cures complexes i cròniques.

Més d’un centenar d’infermeres van participar ahir al curs de cures complexes que va organitzar el Col·legi d’Infermeres de Girona a l’hotel Carlemany. Es tracta d’una formació per a dotar a les professionals de tots els àmbits assistencials d’habilitats avançades i expertesa en el tractament de les lesions de la pell. Al llarg de tot el dia, i en sessions teòriques i pràctiques, es van abordar les últimes tendències de tractament, es van debatre les guies d’atenció vigents i es van posar en pràctica innovadors recursos per a millorar el resultat de la cura de les ferides de difícil cicatrització. A més, es van fer tallers de teràpia compressiva, teràpia de pressió negativa convencional com d’un sol ús, teràpia larval i les seves aplicacions en úlceres, empelts en segells i la realització de la tècnica ITB, una prova diagnòstica per valorar la circulació perifèrica de les extremitats inferiors.

La teràpia de pressió negativa es basa en una esponja de poliuretà porosa que es fixa amb una làmina adhesiva i es connecta a una bomba de buit. Aquest sistema permet millorar el flux sanguini sobre la zona, accelerant la cicatrització i reduint el risc d’infecció. A més, permet la reducció de càrrega de treball als professionals sanitaris, reduir costos i, sobretot, proporcionar confortabilitat al pacient, amb menys cures, menys visites i els dota de més autonomia per l’activitat de la vida quotidiana. D’altra banda, la teràpia larval consisteix en l’aplicació de larves estèrils damunt la ferida, amb l’objectiu de desbridar la lesió, provocant al teixit afectat un efecte antibacterià i antiinflamatori.

La teràpia compressiva s’aplica en casos de persones amb insuficiència venosa, que els provoca edemes a extremitats inferiors i deriven moltes vegades en úlceres de difícil curació. Al curs s’hi treballen diferents elements per aplicar aquesta teràpia, com els embenats, les mitges de compressió, els dispositius de velcro, i els sistemes de compressió neumàtica. Finalment, la tècnica dels empelts en segell s’acostuma a aplicar en úlceres venoses amb un diagnòstic d’insuficiència venosa crònica en estadis avançats.

Les ferides complexes, un problema de salut importat

Les ferides complexes poden ser el resultat de cirurgies extenses, traumatismes greus, úlceres cròniques o d’altres patologies. Tenen un gran impacte en la qualitat de vida de les persones i al seu entorn familiar; suposen una despesa important del sistema sanitari i pel col·lectiu d’infermeria el maneig de les ferides suposa un gran repte en el procés de cura ja que potencia la seguretat del pacient.